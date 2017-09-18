Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
1035 лет назад погибла Грейс Келли
16:11 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области ожидается рост цен из-за ЧМ-2018

Рост цен в регионах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу-2018, может ускориться. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка.

Центробанк России выпустил прогноз по динамике инфляции в регионах в 2018—2020 годах. Согласно документу, рост цен в регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, пройдёт на фоне роста потребительского спроса. При этом в ЦБ отметили, что региональные различия в динамике инфляции «будут небольшими».

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе в Ростове. На новом стадионе «Ростов-Арена» состоятся пять матчей — четыре игры группового этапа и один матч стадии плей-офф.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018-2020 годах
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
СМИ сообщили о завершении карьеры группы Rammstein
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь