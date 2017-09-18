В Ростовской области ожидается рост цен из-за ЧМ-2018

Центробанк России выпустил прогноз по динамике инфляции в регионах в 2018—2020 годах. Согласно документу, рост цен в регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, пройдёт на фоне роста потребительского спроса. При этом в ЦБ отметили, что региональные различия в динамике инфляции «будут небольшими».

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе в Ростове. На новом стадионе «Ростов-Арена» состоятся пять матчей — четыре игры группового этапа и один матч стадии плей-офф.