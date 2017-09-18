Тефтелев объяснил, почему проспект Ленина ремонтируют в сентябре
Дорожные работы на центральных улицах Челябинска, вызвавшие километровые пробки, в мэрии назвали своевременными, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Дорожные работы на центральных улицах Челябинска, вызвавшие километровые пробки, в мэрии назвали своевременными, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Сегодня на аппаратном совещании Евгений Тефтелев объяснил, почему проспект Ленина начали ремонтировать в сентябре, а не летом, когда, казалось бы, поток машин значительно меньше.
«Когда составлялся график ремонтов, то мы изучали в том числе интервалы движения и экспертов использовали. Получилось так, что наиболее напряженные дороги, которые и в этот период были бы напряженными, мы отремонтировали летом, а вот Цвиллинга, Ленина делаем осенью. У нас всегда все напряженно», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.
Дорожные работы на проспекте Ленина начались около месяца назад. По плану, асфальт заменят на участке от улицы Цвиллинга до Героев Танкограда. А накануне работы велись на Цвиллинга в районе площади Революции.