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16:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Тефтелев объяснил, почему проспект Ленина ремонтируют в сентябре

Дорожные работы на центральных улицах Челябинска, вызвавшие километровые пробки, в мэрии назвали своевременными, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на аппаратном совещании Евгений Тефтелев объяснил, почему проспект Ленина начали ремонтировать в сентябре, а не летом, когда, казалось бы, поток машин значительно меньше.

«Когда составлялся график ремонтов, то мы изучали в том числе интервалы движения и экспертов использовали. Получилось так, что наиболее напряженные дороги, которые и в этот период были бы напряженными, мы отремонтировали летом, а вот Цвиллинга, Ленина делаем осенью. У нас всегда все напряженно», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.

Дорожные работы на проспекте Ленина начались около месяца назад. По плану, асфальт заменят на участке от улицы Цвиллинга до Героев Танкограда. А накануне работы велись на Цвиллинга в районе площади Революции.

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