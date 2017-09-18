На Дону третий год подряд собрали небывалый урожай зерновых

Источник: Reuters

«Таких результатов донская нива не видела никогда. В этих золотых зернах — самоотверженный труд моих земляков. Горжусь вами и вашей деятельной любовью к родной земле, дорогие друзья», — написал на своей странице в Twitter глава региона Василий Голубев.

Четвертый год подряд Ростовская область наращивает производство зерна, обновляя собственные рекорды. Некоторые эксперты даже называют это «ростовским феноменом». Впрочем, сами аграрии и глава региона причину успеха видят в сочетании нескольких факторов: приемлемые погодные условия, растущие объемы господдержки, постоянное улучшение технологий и кропотливый труд сельчан.

Потенциал региона далеко не исчерпан, но главный акцент теперь нужно делать на переработку сырья.

В начале года у специалистов были сомнения, что удастся обновить рекорд. Холодная и дождливая весна привела к затягиванию сроков весенних полевых работ. Соответственно, и сбор урожая начался позже по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее уже во время уборки смогли наверстать упущенное.

Самая высокая урожайность в Мясниковском районе — более 58 центнеров зерна с гектара.

— Секрет успеха — в применении передовых сортов и технологий. В наших хозяйствах применяют только лучшие сорта, в том числе донской селекции, адаптированные к нашим природно-климатическим условиям, — говорит замглавы района по сельскому хозяйству Нерсес Тер-Акопян. — Стараемся активно обновлять технопарк, чтобы увеличить производительность и снизить себестоимость. На покупку техники выделяются большие средства, в том числе из областного бюджета. Грех этим не воспользоваться.

По словам губернатора, потенциал донского региона далеко не исчерпан. Но главный акцент теперь нужно делать на переработку сырья внутри региона. Это не только даст новые рабочие места в высокотехнологичных сферах производства, но и обеспечит его диверсификацию, создаст добавленную стоимость продукту, увеличит приток инвестиций и налогов в местные бюджеты.

Процесс пошел: в ближайшее время в Волгодонске появится комплекс по глубокой переработке зерна и производству аминокислот мощностью 250 тысяч тонн сырья в сутки — с потенциалом увеличения до 500 тысяч тонн. Крупнейший на Юге России переработчик кукурузы, работающий на севере региона, заявил о планах по удвоению объемов переработки. Ведутся переговоры с инвесторами о строительстве вдоль Дона нескольких крупяных и мукомольных предприятий. Все эти компании намерены активно продавать продукцию как внутри страны, так и экспортировать ее.

Справка