На Дону третий год подряд собрали небывалый урожай зерновых
Более 12,3 миллиона тонн ранних зерновых собрали аграрии Ростовской области в уборочную. Это лучший в стране результат и самый высокий за всю 80-летнюю историю региона.
Более 12,3 миллиона тонн ранних зерновых собрали аграрии Ростовской области в уборочную. Это лучший в стране результат и самый высокий за всю 80-летнюю историю региона.
«Таких результатов донская нива не видела никогда. В этих золотых зернах — самоотверженный труд моих земляков. Горжусь вами и вашей деятельной любовью к родной земле, дорогие друзья», — написал на своей странице в Twitter глава региона Василий Голубев.
Четвертый год подряд Ростовская область наращивает производство зерна, обновляя собственные рекорды. Некоторые эксперты даже называют это «ростовским феноменом». Впрочем, сами аграрии и глава региона причину успеха видят в сочетании нескольких факторов: приемлемые погодные условия, растущие объемы господдержки, постоянное улучшение технологий и кропотливый труд сельчан.
Потенциал региона далеко не исчерпан, но главный акцент теперь нужно делать на переработку сырья.
В начале года у специалистов были сомнения, что удастся обновить рекорд. Холодная и дождливая весна привела к затягиванию сроков весенних полевых работ. Соответственно, и сбор урожая начался позже по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее уже во время уборки смогли наверстать упущенное.
Самая высокая урожайность в Мясниковском районе — более 58 центнеров зерна с гектара.
— Секрет успеха — в применении передовых сортов и технологий. В наших хозяйствах применяют только лучшие сорта, в том числе донской селекции, адаптированные к нашим
По словам губернатора, потенциал донского региона далеко не исчерпан. Но главный акцент теперь нужно делать на переработку сырья внутри региона. Это не только даст новые рабочие места в высокотехнологичных сферах производства, но и обеспечит его диверсификацию, создаст добавленную стоимость продукту, увеличит приток инвестиций и налогов в местные бюджеты.
Процесс пошел: в ближайшее время в Волгодонске появится комплекс по глубокой переработке зерна и производству аминокислот мощностью 250 тысяч тонн сырья в сутки — с потенциалом увеличения до 500 тысяч тонн. Крупнейший на Юге России переработчик кукурузы, работающий на севере региона, заявил о планах по удвоению объемов переработки. Ведутся переговоры с инвесторами о строительстве вдоль Дона нескольких крупяных и мукомольных предприятий. Все эти компании намерены активно продавать продукцию как внутри страны, так и экспортировать ее.
Справка
Ростовская область занимает более 100 тысяч квадратных километров. Регион является одним из крупнейших в РФ экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья. На территории области находится 73 элеватора и 20 портовых терминалов общей мощностью единовременного хранения в 4,7 миллиона тонн.