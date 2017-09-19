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12:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде и других регионах-участниках ЧМ FIFA 2018 ожидается всплеск инфляции

Центральный Банк России ждет всплеска инфляции в части регионов России в 2018 году, сообщает ВДТВ.

ЦБРФ подготовил проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики на 2018−2020 годы».

Здесь, в частности отмечается, что предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу будет способствовать «временному ускорению роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу». Инфляция вырастет на фоне роста потребительского спроса в регионах, которые примут чемпионат, — говорится в документе.

ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля. Главный футбольный турнир мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Точный цифры инфляционного всплеска не упоминаются. В целом в стране в 2018 году ЦБ РФ ожидает инфляцию в размере около 4%.

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