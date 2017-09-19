В Волгограде и других регионах-участниках ЧМ FIFA 2018 ожидается всплеск инфляции

Здесь, в частности отмечается, что предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу будет способствовать «временному ускорению роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу». Инфляция вырастет на фоне роста потребительского спроса в регионах, которые примут чемпионат, — говорится в документе.