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19:52 (мск), источник: Ежедневник.by

Минздрав сбивает цены на лекарства

Минздрав договорился с рядом поставщиков, а также рекомендовал некоторым из них снизить цены на отдельные лекарства.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Такое решение было принято по итогам недавнего совещания в Минздраве.

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В частности, РУП «Белмедпрепараты» совместно с представительством Astellas Pharma Europe B.V. (Нидерланды) было рекомендовано рассмотреть вопрос о снижении отпускных цен на препарат «Такролимус». Это жизненно важный препарат, необходимый для пациентов, перенесших операцию по трансплантации. Пациенты обеспечиваются им на бесплатной основе.

«После семикратных переговоров поставщик сообщил о снижении контрактных цен в зависимости от дозировки на 37−55,5%. Общая сумма снижения составила 1,9 млн долларов. При этом будет снижена стоимость bulk продукции и рентабельность производства. Иными словами, нидерландская компания будет поставлять лекарства для фасовки и конечной упаковки на предприятии “Белмедпрепараты” по более низким ценам», — рассказала начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Людмила Реутская.

Контрактные цены на отдельные наименования лекарств будут снижены до уровня цен в России и представительством ООО Takeda Osteuropa Holding GmbH (Австрия). Также рассматривается вопрос непосредственного участия компании в процедурах госзакупок без привлечения дистрибьюторов.

Белорусско-голландское совместное предприятие ООО «Фармлэнд» сообщило о снижении отпускной цены на таблетки «Метформин», а Novartis Pharma Services AG (Швейцария) — на таблетки Эверолимус, поставки которых будут осуществляться по результатам процедур госзакупок.

Ранее некоторые отечественные производители сообщили о снижении отпускных цен на препараты «Амоксициллин-ФТ» и «Липромак». Кроме того, Борисовскому заводу медпрепаратов рекомендовано снизить отпускную цену на таблетки «Эуфиллин», РПУП «Академфарм» — на таблетки «Циннаризин-НАН», ООО «Фармтехнология» — на капли «Корвалол-Фарма».

Как пояснила Людмила Реутская, вопрос обеспечения ценовой доступности лекарственных средств находится на постоянном контроле в Минздраве. Проводимая в этом направлении работа позволила добиться устойчивого снижения цен на лекарства. Минздрав совместно с РУП «Белфармация» разработал и реализует комплекс мер по снижению цен на отечественные препараты и лекарства зарубежного производства (ряд наименований) до их уровня в сопредельных государствах.

«Еженедельно в министерстве проводятся переговоры по данному вопросу. Мы приглашаем производителей для обсуждения дальнейших возможностей снижения цен на лекарственные средства», — отметила Людмила Реутская.

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