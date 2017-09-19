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09:15 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Новый южный авиаперевозчик «Азимут» осенью начнет полеты из Ростова и Краснодара

В сентябре начнет полеты базирующаяся в Ростове-на-Дону авиакомпания «Азимут». Минимальная цена перелета установлена на уровне 888 рублей.

Маршрутная сеть, планируемая к выполнению в период зимней навигации с 2017 по 2018 год, включает 9 городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Махачкала, Самара.

Продажа билетов на ряд направлений уже открыта: между Ростовом и Москвой, Омском, Новосибирском, Екатеринбургом и Самарой; в Санкт-Петербург из Ростова и Краснодара.

Авиакомпания «Азимут» является базовым авиаперевозчиком действующего аэропорта Ростова-на-Дону, до конца года она сменит базирование на аэропорт «Платов». Маршрутная сеть авиакомпании будет включать рейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара в регионы России. Самолетный парк «Азимута» насчитывает четыре SSJ100. К 2022 году количество означенных машин планируется увеличить до 16.

АО «Авиакомпания Азимут» принадлежит ООО «Инвесттехсервис» (50%), которым владеет совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Еще 50% через ООО «АТ» контролируют бывший первый заместитель гендиректора авиакомпании «Якутия» Павел Удод и Павел Екжанов. В марте 2017 года компания зарегистрировалась в Ростове-на-Дону, тогда же было заявлено о ее намерении стать базовым перевозчиком нового аэропорта.

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