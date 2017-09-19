Новый южный авиаперевозчик «Азимут» осенью начнет полеты из Ростова и Краснодара
В сентябре начнет полеты базирующаяся в
В сентябре начнет полеты базирующаяся в
Маршрутная сеть, планируемая к выполнению в период зимней навигации с 2017 по 2018 год, включает 9 городов:
Продажа билетов на ряд направлений уже открыта: между Ростовом и Москвой, Омском, Новосибирском, Екатеринбургом и Самарой; в
Авиакомпания «Азимут» является базовым авиаперевозчиком действующего аэропорта
АО «Авиакомпания Азимут» принадлежит ООО «Инвесттехсервис» (50%), которым владеет совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Еще 50% через ООО «АТ» контролируют бывший первый заместитель гендиректора авиакомпании «Якутия» Павел Удод и Павел Екжанов. В марте 2017 года компания зарегистрировалась в