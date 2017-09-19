Роспотребнадзор переходит границы

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Роспотребнадзор считает нужным проверять работу зарубежных коллег, чтобы обеспечить безопасность поступающих из других стран товаров. Об этом сказано в проекте предложений правительства президенту, подготовленном службой. По мнению экспертов, фокус внимания инспекторов должен быть направлен на российскую продукцию, которой на прилавках в разы больше.

Предложение проводить аудит работы аналогичных служб за рубежом Роспотребнадзор включил в доклад правительства «О совершенствовании государственного контроля (надзора) за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей».

Вопрос прорабатывался по поручению президента Владимира Путина.

Роспотребнадзор написал проект письма правительства главе государства, с которым ознакомились «Известия».

«В целях обеспечения уровня безопасности товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору… предлагается предусмотреть проведение соответствующего аудита зарубежной официальной системы надзора», — сказано в документе.

Как именно может работать этот механизм, в письме не указано.

В Роспотребнадзоре не ответили на запрос «Известий».

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В проекте письма отмечается, что «в случае поддержки таких предложений правительство РФ поручит Роспотребнадзору… разработать и внести в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию проекты соответствующих актов».

Полномочия по разрешению или запрету ввоза товаров у Роспотребнадзора есть уже сейчас. Согласно регламенту службы о регистрации впервые ввозимой на территорию Таможенного союза продукции, компании предоставляют ведомству протоколы испытаний и ввозят образцы. Аудита работы контролирующих органов сейчас не предусмотрено.

Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил, что практика аудита работы зарубежных коллег распространена в ветеринарии и фитосанитарном контроле — в России этим занимается Россельхознадзор.

Я бы предложил Роспотребнадзору всё же сконцентрировать внимание на отечественной продукции. Во-первых, ее больше на прилавках. Во-вторых, санкции за обман потребителя, например, в Евросоюзе и США несопоставимо серьезнее. А наши предприниматели не всегда достаточно ответственны. Дмитрий Янин Предправления Международной конфедерации обществ потребителей

По данным Росстата, во II квартале этого года доля импортных товаров на полках российских магазинов составила 33%, импортных продуктов питания — 21%.

В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзор чаще всего предъявлял претензии к сигаретам зарубежного производства (установлено ненадлежащее качество или опасность 40,9% проб), мясным консервам (забраковано 7,3% проб) и рыбной продукции (5,7%). Из непродовольственных товаров инспекторы чаще всего браковали импортные радиоприемные устройства (30,3%), фотоаппараты (7,5%) и трикотажные изделия (5%).