Роспотребнадзор переходит границы
Ведомство хочет проверять коллег за рубежом.
Ведомство хочет проверять коллег за рубежом.
Роспотребнадзор считает нужным проверять работу зарубежных коллег, чтобы обеспечить безопасность поступающих из других стран товаров. Об этом сказано в проекте предложений правительства президенту, подготовленном службой. По мнению экспертов, фокус внимания инспекторов должен быть направлен на российскую продукцию, которой на прилавках в разы больше.
Предложение проводить аудит работы аналогичных служб за рубежом Роспотребнадзор включил в доклад правительства «О совершенствовании государственного контроля (надзора) за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей».
Роспотребнадзор написал проект письма правительства главе государства, с которым ознакомились «Известия».
«В целях обеспечения уровня безопасности товаров, подлежащих
В Роспотребнадзоре не ответили на запрос «Известий».
В проекте письма отмечается, что «в случае поддержки таких предложений правительство РФ поручит Роспотребнадзору… разработать и внести в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию проекты соответствующих актов».
Полномочия по разрешению или запрету ввоза товаров у Роспотребнадзора есть уже сейчас. Согласно регламенту службы о регистрации впервые ввозимой на территорию Таможенного союза продукции, компании предоставляют ведомству протоколы испытаний и ввозят образцы. Аудита работы контролирующих органов сейчас не предусмотрено.
Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил, что практика аудита работы зарубежных коллег распространена в ветеринарии и фитосанитарном контроле — в России этим занимается Россельхознадзор.
Я бы предложил Роспотребнадзору всё же сконцентрировать внимание на отечественной продукции. Во-первых, ее больше на прилавках. Во-вторых, санкции за обман потребителя, например, в Евросоюзе и США несопоставимо серьезнее. А наши предприниматели не всегда достаточно ответственны.
По данным Росстата, во II квартале этого года доля импортных товаров на полках российских магазинов составила 33%, импортных продуктов питания — 21%.
В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзор чаще всего предъявлял претензии к сигаретам зарубежного производства (установлено ненадлежащее качество или опасность 40,9% проб), мясным консервам (забраковано 7,3% проб) и рыбной продукции (5,7%). Из непродовольственных товаров инспекторы чаще всего браковали импортные радиоприемные устройства (30,3%), фотоаппараты (7,5%) и трикотажные изделия (5%).
Ранее «Известия» сообщали, что в России могут начать уничтожать любые товары, страну происхождения которых не удастся установить. Проект соответствующего указа президента сейчас согласовывают в правительстве. В первую очередь норма направлена на борьбу с «санкционкой», которая поступает на границу по поддельным документам или вовсе без них.