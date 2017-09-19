Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
03:25 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор переходит границы

Ведомство хочет проверять коллег за рубежом.

Источник: Reuters

Роспотребнадзор считает нужным проверять работу зарубежных коллег, чтобы обеспечить безопасность поступающих из других стран товаров. Об этом сказано в проекте предложений правительства президенту, подготовленном службой. По мнению экспертов, фокус внимания инспекторов должен быть направлен на российскую продукцию, которой на прилавках в разы больше.

Предложение проводить аудит работы аналогичных служб за рубежом Роспотребнадзор включил в доклад правительства «О совершенствовании государственного контроля (надзора) за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей».

Вопрос прорабатывался по поручению президента Владимира Путина.

Роспотребнадзор написал проект письма правительства главе государства, с которым ознакомились «Известия».

«В целях обеспечения уровня безопасности товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору… предлагается предусмотреть проведение соответствующего аудита зарубежной официальной системы надзора», — сказано в документе.

Как именно может работать этот механизм, в письме не указано.

В Роспотребнадзоре не ответили на запрос «Известий».

Читайте также
В ГД внесли проект о праве Роспотребнадзора совершать контрольные закупки

В проекте письма отмечается, что «в случае поддержки таких предложений правительство РФ поручит Роспотребнадзору… разработать и внести в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию проекты соответствующих актов».

Полномочия по разрешению или запрету ввоза товаров у Роспотребнадзора есть уже сейчас. Согласно регламенту службы о регистрации впервые ввозимой на территорию Таможенного союза продукции, компании предоставляют ведомству протоколы испытаний и ввозят образцы. Аудита работы контролирующих органов сейчас не предусмотрено.

Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил, что практика аудита работы зарубежных коллег распространена в ветеринарии и фитосанитарном контроле — в России этим занимается Россельхознадзор.

Я бы предложил Роспотребнадзору всё же сконцентрировать внимание на отечественной продукции. Во-первых, ее больше на прилавках. Во-вторых, санкции за обман потребителя, например, в Евросоюзе и США несопоставимо серьезнее. А наши предприниматели не всегда достаточно ответственны.
Дмитрий Янин
Предправления Международной конфедерации обществ потребителей

По данным Росстата, во II квартале этого года доля импортных товаров на полках российских магазинов составила 33%, импортных продуктов питания — 21%.

Читайте также
Роспотребнадзор предложил отказаться от термина «безалкогольное пиво»

В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзор чаще всего предъявлял претензии к сигаретам зарубежного производства (установлено ненадлежащее качество или опасность 40,9% проб), мясным консервам (забраковано 7,3% проб) и рыбной продукции (5,7%). Из непродовольственных товаров инспекторы чаще всего браковали импортные радиоприемные устройства (30,3%), фотоаппараты (7,5%) и трикотажные изделия (5%).

Ранее «Известия» сообщали, что в России могут начать уничтожать любые товары, страну происхождения которых не удастся установить. Проект соответствующего указа президента сейчас согласовывают в правительстве. В первую очередь норма направлена на борьбу с «санкционкой», которая поступает на границу по поддельным документам или вовсе без них.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Жилищный рынок ожидает бум
Сергей Лавров отказался от поездки на Украину
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Linkin Park даст концерт памяти Честера Бэннингтона
В России заболеваемость гриппом снизилась впервые за три года
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь