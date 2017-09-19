Резидент ТОР «Хабаровск» вложит 100 млн рублей в новое производство

«В прошлом году в высокотехнологичное производство автомобильных и салонных фильтров было вложено 56 млн рублей, — рассказал генеральный директор компании Артем Лисичёнок. — По сути дела наш проект — это импортозамещение. До сих пор мы поставляли на российский рынок импортную продукцию, но экономическая ситуация складывается так, что целесообразнее производить фильтры в России. Сейчас мы готовимся к реализации нового инвестиционного проекта по производству масляных фильтров».

Для этого на прилегающем к уже существующему производству участке земли предполагается построить новый цех, срок реализации проекта — до 2022 года. В долгосрочном плане — возведение на этом же участке производственных зданий, в которых можно производить омывающие жидкости, тосолы, антифризы.