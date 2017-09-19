Резидент ТОР «Хабаровск» вложит 100 млн рублей в новое производство
Компания «Прада промфильтр» намерена построить вторую очередь завода.
Компания «Прада промфильтр» намерена построить вторую очередь завода.
Компания «Прада промфильтр», являющаяся резидентом ТОР «Хабаровск», намерена построить вторую очередь завода по производству автомобильных фильтров, вложив в реализацию данного проекта 100 млн рублей, сообщает ИА Хабаровский край сегодня со ссылкой на
«В прошлом году в высокотехнологичное производство автомобильных и салонных фильтров было вложено 56 млн рублей, — рассказал генеральный директор компании Артем Лисичёнок. — По сути дела наш проект — это импортозамещение. До сих пор мы поставляли на российский рынок импортную продукцию, но экономическая ситуация складывается так, что целесообразнее производить фильтры в России. Сейчас мы готовимся к реализации нового инвестиционного проекта по производству масляных фильтров».
Для этого на прилегающем к уже существующему производству участке земли предполагается построить новый цех, срок реализации проекта — до 2022 года. В долгосрочном плане — возведение на этом же участке производственных зданий, в которых можно производить омывающие жидкости, тосолы, антифризы.
Статус резидента ТОР, по словам генерального директора компании, помог значительно снизить затраты на реализацию проекта за счет беспошлинного ввоза оборудования, льготной ставки аренды нового участка земли, а также использованию всех предусмотренных для резидентов налоговых льгот.