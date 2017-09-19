Резидентами ТОР и свободного порта Владивосток стали 486 компаний

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Статус резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке по состоянию на 18 сентября получили 486 компаний с инвестициями, превышающими сумму в 1,5 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минвостокразвития РФ.

В общей сложности Корпорация развития Дальнего Востока получила 839 заявок от потенциальных резидентов с общим объёмом инвестиций, превышающим 2,8 трлн рублей. На статус резидента территорий опережающего развития претендовали 357 компаний, свободного порта Владивосток — 482 компании. При этом 50% от всех заявок поступили в 2017 году.

По состоянию на 18 сентября резидентами ТОР и СПВ являются 486 компаний с инвестициями, превышающими 1,5 трлн рублей. Планируется создание 66 тыс. рабочих мест. За минувшую неделю поступило 11 заявок с инвестициями в 5,4 млрд рублей.