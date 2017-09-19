Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
03:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Резидентами ТОР и свободного порта Владивосток стали 486 компаний

Инвесторов больше интересует режим порто-франко.

Источник: Reuters

Статус резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке по состоянию на 18 сентября получили 486 компаний с инвестициями, превышающими сумму в 1,5 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минвостокразвития РФ.

В общей сложности Корпорация развития Дальнего Востока получила 839 заявок от потенциальных резидентов с общим объёмом инвестиций, превышающим 2,8 трлн рублей. На статус резидента территорий опережающего развития претендовали 357 компаний, свободного порта Владивосток — 482 компании. При этом 50% от всех заявок поступили в 2017 году.

По состоянию на 18 сентября резидентами ТОР и СПВ являются 486 компаний с инвестициями, превышающими 1,5 трлн рублей. Планируется создание 66 тыс. рабочих мест. За минувшую неделю поступило 11 заявок с инвестициями в 5,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин узаконил свободный порт Владивосток в 2015 году, впоследствии действие режима было расширено и на другие порты Дальнего Востока. За несколько лет по Приморскому краю было подписано 267 соглашений на сумму в 250 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У Северной Кореи давний счёт к США
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Linkin Park даст концерт памяти Честера Бэннингтона
В России заболеваемость гриппом снизилась впервые за три года
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь