Источник: экс-«Дальспецстрой» пока ничего не может сделать с долгами

Источник: Восток Медиа

В Главном военном строительном управлении № 6, как сейчас называется бывший «Дальспецстрой», рабочие одного из объектов устроили забастовку и не вышли на работу из-за крупных долгов по зарплате. В компании объяснили, что счета заморожены, поэтому деньги никому перевести нельзя, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

По словам работника экс-«Дальспецстроя», пожелавшего остаться неизвестным, о забастовке руководству предприятия известно. Однако сейчас эту проблему нельзя решить: по имеющимся счетам проводить финансовые операции пока нельзя.

«На данный момент на предприятии заморожены счета, оно не может ими пользоваться. Ведётся устранение этой ситуации. Сейчас любые прогнозы бессмысленны. Как только счета разморозятся — тогда пойдут какие-то выплаты», — сообщил корреспонденту агентства источник в ГВСУ № 6.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время визита в Хабаровск пригрозила принять меры в отношении бывшего «Дальспецстроя». Она дала компании и судебным приставам сутки на решение вопроса о снятии ареста с имущества, с продажи которого можно было бы покрыть часть долгов, то омбудсмен пойдёт в Верховный суд.