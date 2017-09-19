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06:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти отчитались о устранении угрозы обвала на улице Моцарта

Угроза обвала на улице Моцарта в Новосибирске миновала. Песчаный холм во время дождей осыпался на частный сектор. Жилые дома стоят у подножия. Спасать людей пришлось экстренно.

Источник: Вести - Новосибирск

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Ноктюрн на флейте водосточных труб для жителей улицы Моцарта теперь зазвучит совсем по-другому, а еще два месяца назад, казалось, дело — труба».

Живописная пойма реки Первая Ельцовка, .жизнь, как в сказке, только до недавнего времени эта сказка была под угрозой. Почти двадцать метров над головой — огромный холм регулярно обваливался. В дождь вода смывала все на своем пути Засыпало огороды. Галина Стрельникова называет себя генералом песчаного карьера.

Галина Стрельникова, житель улицы Моцарта: «Песка знаете сколько было? Вывозили я в кубометрах не разбираюсь, но КАМАЗам. Песок то весь от горы».

Улица венского классика оказалась, по сути, в заложниках у улицы имени революционера Ногина. Решение о срочном проведении работ принимали в экстренном порядке — людей надо было спасать. В общей сложности десять миллионов на все. Из резервного фонда. Иначе никак.

Владимир Лазичный, прораб: «Вот она труба. И она идет туда. Через огороды. И в речку».

Чуть больше двух месяцев. Работы едва ли не круглосуточно. Оценить приехал мэр.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Вам понравилось как сделали? Да мне понравилось. Я помню, когда приходил сюда была угнетенная обстановка. С трудом верилось что можно что-то сделать, а сегодня есть уверенность. Вода течет туда куда надо.

Главное испытание еще впереди. Октябрь по прогнозам будет дождливым.

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