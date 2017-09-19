Власти отчитались о устранении угрозы обвала на улице Моцарта
Угроза обвала на улице Моцарта в Новосибирске миновала. Песчаный холм во время дождей осыпался на частный сектор. Жилые дома стоят у подножия. Спасать людей пришлось экстренно.
Угроза обвала на улице Моцарта в Новосибирске миновала. Песчаный холм во время дождей осыпался на частный сектор. Жилые дома стоят у подножия. Спасать людей пришлось экстренно.
Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Ноктюрн на флейте водосточных труб для жителей улицы Моцарта теперь зазвучит совсем
Живописная пойма реки Первая Ельцовка, .жизнь, как в сказке, только до недавнего времени эта сказка была под угрозой. Почти двадцать метров над головой — огромный холм регулярно обваливался. В дождь вода смывала все на своем пути Засыпало огороды. Галина Стрельникова называет себя генералом песчаного карьера.
Галина Стрельникова, житель улицы Моцарта: «Песка знаете сколько было? Вывозили я в кубометрах не разбираюсь, но КАМАЗам. Песок то весь от горы».
Улица венского классика оказалась, по сути, в заложниках у улицы имени революционера Ногина. Решение о срочном проведении работ принимали в экстренном порядке — людей надо было спасать. В общей сложности десять миллионов на все. Из резервного фонда. Иначе никак.
Владимир Лазичный, прораб: «Вот она труба. И она идет туда. Через огороды. И в речку».
Чуть больше двух месяцев. Работы едва ли не круглосуточно. Оценить приехал мэр.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Вам понравилось как сделали? Да мне понравилось. Я помню, когда приходил сюда была угнетенная обстановка. С трудом верилось что можно
Главное испытание еще впереди. Октябрь по прогнозам будет дождливым.