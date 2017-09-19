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07:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Капремонт ЦРБ Янаула взяла на контроль Общественная приемная Дмитрия Медведева

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Янауле состоялся выездной прием граждан, организованный Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева.

Депутат Госсобрания РБ Наиль Багаутдинов встретился с жителями муниципалитета. Янаульцами были подняты проблемы ЖКХ, дорожного строительства, укрепления материально-технической базы районной больницы, газификации населенных пунктов района, улучшения жилищных условий и другие.

Особое внимание было уделено вопросу капитального ремонта центральной районной больницы, построенной сорок лет назад. В ходе беседы с заявителем Ядепутат отметил, что к решению вопросов, касающихся здравоохранения, необходимо подходить очень тщательно, поскольку социальное самочувствие населения во многом зависит от качества медицинских услуг.

Подробно были обсуждены и проблемы с ремонтом дорог, ведущих к селам Старый Варяш и Старокудашево, с газификацией села Карманово. Депутат Государственного Собрания — Курултая РБ заверил, что сделает все возможное, чтобы содействовать решению поставленных вопросов.

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