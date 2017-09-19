Чиновник рассказал о результатах теста повременного тарифа в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги второго этапа тестирования повременного тарифа, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» накануне вечером, 18 сентября, рассказал замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. По словам чиновника, второй этап заключался в подключении к эксперименту муниципальных автобусов (на первом этапе тестировали троллейбусы и трамваи). При этом большинство добровольцев выбрало тариф «30 минут за 28 рублей». По нему 46% волонтёров успевали сделать одну пересадку, около 25% — две, а 11% — три пересадки. Порядка 7% пассажиров пересаживаться не успевали.

Между тем, некоторые волонтёры пытались проехать по повременному тарифу на частных автобусах. Архипов заявил, что возникла серьёзная необходимость подключения к эксперименту коммерческих перевозчиков. Часть из них уже дали на это согласие, поэтому с 15 октября 2017 года мэрия начнёт задействовать коммерсантов. Тестирование будет длиться до середины ноября, а в декабре планируется подключить к системе всех частных транспортников. В дальнейшем повременной тариф станет полноценной альтернативой другим формам оплаты — «Екарте» и наличке.