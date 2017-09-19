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07:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Чиновник рассказал о результатах теста повременного тарифа в Екатеринбурге

Какой тариф выбрало большинство добровольцев, и когда к эксперименту подключат коммерческий общественный транспорт.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги второго этапа тестирования повременного тарифа, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» накануне вечером, 18 сентября, рассказал замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. По словам чиновника, второй этап заключался в подключении к эксперименту муниципальных автобусов (на первом этапе тестировали троллейбусы и трамваи). При этом большинство добровольцев выбрало тариф «30 минут за 28 рублей». По нему 46% волонтёров успевали сделать одну пересадку, около 25% — две, а 11% — три пересадки. Порядка 7% пассажиров пересаживаться не успевали.

Между тем, некоторые волонтёры пытались проехать по повременному тарифу на частных автобусах. Архипов заявил, что возникла серьёзная необходимость подключения к эксперименту коммерческих перевозчиков. Часть из них уже дали на это согласие, поэтому с 15 октября 2017 года мэрия начнёт задействовать коммерсантов. Тестирование будет длиться до середины ноября, а в декабре планируется подключить к системе всех частных транспортников. В дальнейшем повременной тариф станет полноценной альтернативой другим формам оплаты — «Екарте» и наличке.

Напомним, что волонтёрам предлагалось оценить преимущество одного из двух тарифов: «30 минут за 28 рублей» и «60 минут за 40 рублей». Оба варианта предполагают, что пассажир в течение заданного времени сможет совершить одну или несколько пересадок. Введение повремёнки — один из этапов транспортной реформы, которую планируется реализовать к 2019 году.

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