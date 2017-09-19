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07:21 (мск), источник: СуперОмск

Фролову доложили о скором завершении ремонта тротуаров в Омске

В городе уже отремонтировано 338 тротуаров и проездов.

В Омске практически закончены работы в рамках планового ремонта дорог и тротуаров в 2017 году. Управлением дорожного хозяйства и благоустройства работы завершены на 338 объектах.

Глава управления Владимир Казимиров доложил исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову, что в рамках муниципального задания осталось отремонтировать шесть тротуаров и три проезда.

На ремонт тротуаров и проездов в этом году из бюджета Омска было выделено более 100 млн рублей.

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