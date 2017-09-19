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07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается ремонт улицы Подводника Родионова

Сейчас на месте работают дорожные катки.

Коммунальные службы продолжают ремонт дорожного покрытия на улице Подводника Родионова. В пресс-службе городской администрации поведали, что участке параллельно меняют трубы теплотрассы.

— Сейчас на улице уложено 700 погонных метров тротуара. Мы положили все колодцы, а их было 30. Сейчас идет укладка финишного слоя асфальтобетонного покрытия, — рассказали в городском муниципалитете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что ремонт уфимских дорог происходит в соответствии с федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги». План работ утвержден городскими властями.

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