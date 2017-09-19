В Уфе продолжается ремонт улицы Подводника Родионова
Сейчас на месте работают дорожные катки.
Сейчас на месте работают дорожные катки.
Коммунальные службы продолжают ремонт дорожного покрытия на улице Подводника Родионова. В
— Сейчас на улице уложено 700 погонных метров тротуара. Мы положили все колодцы, а их было 30. Сейчас идет укладка финишного слоя асфальтобетонного покрытия, — рассказали в городском муниципалитете.
Напомним, что ремонт уфимских дорог происходит в соответствии с федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги». План работ утвержден городскими властями.