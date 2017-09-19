В Уфе продолжается ремонт улицы Подводника Родионова

Коммунальные службы продолжают ремонт дорожного покрытия на улице Подводника Родионова. В пресс-службе городской администрации поведали, что участке параллельно меняют трубы теплотрассы.

— Сейчас на улице уложено 700 погонных метров тротуара. Мы положили все колодцы, а их было 30. Сейчас идет укладка финишного слоя асфальтобетонного покрытия, — рассказали в городском муниципалитете.