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06:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов подписал паспорт готовности к отопительному сезону в Уфе

Ирек Ялалов подписал паспорт готовности объектов города к отопительному сезону.

На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил: «Все компании, коммуникации и инфраструктура и объекты готовы».

Также он отметил, что особое внимание должно уделяться отоплению школ, детсадов и больниц: «Важно с подачей тепла самим руководителям школ детсадов и больниц, чтобы они сами подавали заявки. Если чувствуют, что некомфортно, то пусть сообщают. Это их ответственность».

К слову, по закону, отопительный период должен начинаться не позднее дня по окончанию 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 °C. Напомним, ранее сообщалось, что коммунальные службы города также готовы к подаче тепла.

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