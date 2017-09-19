Ирек Ялалов подписал паспорт готовности к отопительному сезону в Уфе
Ирек Ялалов подписал паспорт готовности объектов города к отопительному сезону.
Ирек Ялалов подписал паспорт готовности объектов города к отопительному сезону.
На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил: «Все компании, коммуникации и инфраструктура и объекты готовы».
Также он отметил, что особое внимание должно уделяться отоплению школ, детсадов и больниц: «Важно с подачей тепла самим руководителям школ детсадов и больниц, чтобы они сами подавали заявки. Если чувствуют, что некомфортно, то пусть сообщают. Это их ответственность».
К слову, по закону, отопительный период должен начинаться не позднее дня по окончанию 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 °C. Напомним, ранее сообщалось, что коммунальные службы города также готовы к подаче тепла.