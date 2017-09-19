Ирек Ялалов подписал паспорт готовности к отопительному сезону в Уфе

Также он отметил, что особое внимание должно уделяться отоплению школ, детсадов и больниц: «Важно с подачей тепла самим руководителям школ детсадов и больниц, чтобы они сами подавали заявки. Если чувствуют, что некомфортно, то пусть сообщают. Это их ответственность».