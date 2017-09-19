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07:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге энергетики закрыли еще одну улицу

На Юго-Западе.

Источник: УралИнформБюро

С 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге закроют движение транспорта на улице Начдива Онуфриева в районе проезда Решетникова. До 23 сентября ООО «Теплоэнергострой» будет ремонтировать участок тепловой сети, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации.

Объезд организуют по улицам Чкалова, Академика Бардина и проезду Решетникова.

Следует напомнить, что ранее инспекторы свердловского УГИБДД обвинили дорожников в создании многокилометровых пробок. Некоторым подрядчикам были вынесены предписания.

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