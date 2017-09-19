В Екатеринбурге энергетики закрыли еще одну улицу

С 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге закроют движение транспорта на улице Начдива Онуфриева в районе проезда Решетникова. До 23 сентября ООО «Теплоэнергострой» будет ремонтировать участок тепловой сети, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации.