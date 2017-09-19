В Екатеринбурге энергетики закрыли еще одну улицу
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С 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге закроют движение транспорта на улице Начдива Онуфриева в районе проезда Решетникова. До 23 сентября ООО «Теплоэнергострой» будет ремонтировать участок тепловой сети, сообщили «Уралинформбюро» в
Объезд организуют по улицам Чкалова, Академика Бардина и проезду Решетникова.
Следует напомнить, что ранее инспекторы свердловского УГИБДД обвинили дорожников в создании многокилометровых пробок. Некоторым подрядчикам были вынесены предписания.