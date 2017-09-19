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07:35 (мск), источник: VN.ru

В больницах и школах Новосибирска стало тепло

Подключение к отоплению больниц и детских садов завершится 19 сентября. В настоящий момент в Новосибирске тепло подали в 400 объектов социальной сферы. С 20 по 25 сентября тепло подадут в жилые дома.

18 сентября энергетики приступили к развороту системы централизованного теплоснабжения Новосибирска. В первый день тепло подали в 400 объектов социальной сферы, в первую очередь это касается детских садов, больниц и учреждений с круглосуточным пребыванием детей.

«На 17 часов 18 сентября было подключено: 56 общеобразовательных школ и детских домов, 191 детский сад, четыре учреждения дополнительного образования, 36 объектов культуры, спорта и молодежной политики, семь социальных учреждений, а также 12 объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием», — уточнили в пресс-службе мэрии.

С 20 по 25 сентября тепло подадут в многоквартирные дома. Напомним, что разворот систем отопления потребителей производится в несколько этапов. Сначала происходит заполнение всех сетей, чтобы обеспечить плавное изменение гидравлического и теплового режима. Окончательный запуск систем отопления жилищного фонда выполняется после поэтапного набора циркуляции теплоносителя.

Чтобы узнать, в какой день будет подключен ваш дом к системе отопления, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Если ваш дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, также необходимо обращаться в управляющую организацию или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.

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