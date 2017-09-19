В больницах и школах Новосибирска стало тепло

18 сентября энергетики приступили к развороту системы централизованного теплоснабжения Новосибирска. В первый день тепло подали в 400 объектов социальной сферы, в первую очередь это касается детских садов, больниц и учреждений с круглосуточным пребыванием детей.

«На 17 часов 18 сентября было подключено: 56 общеобразовательных школ и детских домов, 191 детский сад, четыре учреждения дополнительного образования, 36 объектов культуры, спорта и молодежной политики, семь социальных учреждений, а также 12 объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием», — уточнили в пресс-службе мэрии.

С 20 по 25 сентября тепло подадут в многоквартирные дома. Напомним, что разворот систем отопления потребителей производится в несколько этапов. Сначала происходит заполнение всех сетей, чтобы обеспечить плавное изменение гидравлического и теплового режима. Окончательный запуск систем отопления жилищного фонда выполняется после поэтапного набора циркуляции теплоносителя.