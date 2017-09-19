Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
07:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Аграрии Челябинской области собрали 1,5 миллиона тонн зерна

В Челябинской области на сегодняшний день обмолочено 60% пашни. Намолот зерна уже превышает уровень прошлого года на 20 тысяч тонн. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, в среднем аграрии собирают по 17 центнеров зерна с гектара против прошлогодних 14,7 центнера.

Источник: Reuters

Из основных зернопроизводящих районов Челябинской области наибольший темп уборочных работ — в Брединском и Варненском районах. К 19 сентября там обмолочено, соответственно, 74 и 70% посевов зерновых и зернобобовых, собрано 190 и 128 тысяч тонн зерна. Если в Брединском районе урожайность составляет 15,8 центнера с гектара, то в Варненском — 14,5 центнера.

На урожайность влияют климатические условия, в первую очередь, количество выпавших осадков, а также качество применяемых семян, соблюдение технологии возделывания культур, включая применение органических и минеральных удобрений. Также высокие темпы уборки зафиксированы в Агаповском (63%), Еткульском (68%), Кизильском (70%), Нагайбакском (60%) и Октябрьском (63%) районах. Самая высокая урожайность зерновых культур — в Чебаркульском, Сосновском и Еткульском районах.

Продолжается уборка картофеля. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах уже накопано 58 тыс. тонн, убрано 50% посадок картофеля. Урожайность «второго хлеба» в среднем по области составляет 180 центнеров с гектара (в 2016 году было 141 ц/га).

Овощи открытого грунта убраны пока на 24%, собрано 6,6 тыс. тонн моркови, лука, капусты и свёклы. Одновременно с реализацией продукции, предприятия закладывают на хранение овощи и картофель. Только в 2016 году в модернизацию овощехранилищ аграрии вложили 120 млн руб.

Достаточно высокие темпы уборочных работ обеспечивает новая техника. В помощь аграриям на её приобретение в этом году будет направлено 200 млн руб. из областного бюджета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Челябинской области создадут проектный центр предприятий оборонно-промышленного комплекса
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Совмещенный санузел: за и против
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь