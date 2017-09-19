Аграрии Челябинской области собрали 1,5 миллиона тонн зерна

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Из основных зернопроизводящих районов Челябинской области наибольший темп уборочных работ — в Брединском и Варненском районах. К 19 сентября там обмолочено, соответственно, 74 и 70% посевов зерновых и зернобобовых, собрано 190 и 128 тысяч тонн зерна. Если в Брединском районе урожайность составляет 15,8 центнера с гектара, то в Варненском — 14,5 центнера.

На урожайность влияют климатические условия, в первую очередь, количество выпавших осадков, а также качество применяемых семян, соблюдение технологии возделывания культур, включая применение органических и минеральных удобрений. Также высокие темпы уборки зафиксированы в Агаповском (63%), Еткульском (68%), Кизильском (70%), Нагайбакском (60%) и Октябрьском (63%) районах. Самая высокая урожайность зерновых культур — в Чебаркульском, Сосновском и Еткульском районах.

Продолжается уборка картофеля. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах уже накопано 58 тыс. тонн, убрано 50% посадок картофеля. Урожайность «второго хлеба» в среднем по области составляет 180 центнеров с гектара (в 2016 году было 141 ц/га).

Овощи открытого грунта убраны пока на 24%, собрано 6,6 тыс. тонн моркови, лука, капусты и свёклы. Одновременно с реализацией продукции, предприятия закладывают на хранение овощи и картофель. Только в 2016 году в модернизацию овощехранилищ аграрии вложили 120 млн руб.