Отопительный сезон-2017: график подключения в Новосибирске

С 18 сентября в Новосибирске начали подключать отопление в детских садах и больницах. Было подключено 400 объектов социальной сферы. 19 сентября к 20.00 будет подано тепло еще на 900 социальных объектов. С 20 по 25 сентября подключат жилые многоквартирные дома.

График подключения жилых домов к отоплению

2 0—21 сентября подключат некоторые дома по следующим ТЭЦ: по ТЭЦ-2 подключат улицы — Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская, Планировочная, Путевая, Котовского, Горская и Горский микрорайон.

По ТЭЦ-3: улицы — Котовского, Широкая, Пархоменко, Станционная, Титова, Плахотного, Амурская, Связистов, Забалуева, Филатова, Фасадная, Колхидская, Невельского, Танкистов, Бурденко, Тульская, Беловежская, Троллейный жилмассив, поселок Затон, Станиславский жилмассив.

Зона теплоснабжения от котельной НОК: улицы — Аникина и Оловозаводская.

По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Авиастроителей, Дениса Давыдова, Республиканская до Театральной, ул. Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, 25 лет Октября 25А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, Новая Заря, Народная, Магаданская, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Краузе, Гребенщикова, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Тюленина, Красных Зорь, Рассветная, Тайгинская, Дунаевского, Пятницкого, Макаренко, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.

По ТЭЦ-5: улицы — Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лазурная, Высоцкого, Лежена, Куприна, Есенина, Доватора, Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая, Коминтерна.

2 2—23 сентября вторая очередь подключения по ТЭЦ-2: улицы — Советская, Октябрьская, Чаплыгина, Обская, Большевистская, Зыряновская, Якушева, Декабристов, 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Нижегородская, Садовая, Кирова, Сакко и Ванцетти, Восход, Б. Богаткова, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Плахотного, Пермитина, до Блюхера, Титова, Ватутина, Римского-Корсакова, Выставочная, Станиславского, Костычева, Серафимовича; Кировский район — Новогодняя, Ватутина, Немировича- Данченко, Тульская, Сибиряков-Гвардейцев, Таймырская, Вертковская.

По ТЭЦ-3: улицы — Петропавловская, Станиславского, Широкая, Пархоменко, Крашенинникова, Полтавская, Пермская, Связистов, 9-ой гвардейской дивизии, Мира, Бетонная, Станиславский и Юго-Западный жилмассивы.

По зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной: по улице Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

По зоне теплоснабжения от котельной НОК: улицы — Урманова, 20 Партсъезда, Аникина, Оловозаводская, Саввы Кожевникова.

По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Авиастроителей, Курчатова, Рассветная, Фадеева, Игарская; ул. Объединения — Столетова — Макаренко, Дениса Давыдова, Республиканская после Театральной, Олеко Дундича, 25 лет Октября, 29А, 29, 30, 32А, 32, 33, 34, 35, 39А, 40, 41, 42, 36, 37, 43. Жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы по улицам Деповская, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, Дом ветеранов.

По ТЭЦ-5: улицы — Стофато, Кошурникова, Добролюбова, Журавлева, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммуностроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая, Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, 2-й пер. Панфиловцев, К. Либкхента, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская, Кирова, Белинского, Лескова, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Лежена, Есенина, пр. Дзержинского, Красина, Промышленная, Шекспира, Королева, Индустриальная, Гоголя, Трикотажная, Электрозаводской проезд, Глинки, Даурская, Фрунзе, Национальная, Ползунова, Онежская, Алейская, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красный проспект, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромская, Карамзина, Крылова, Татарская, Некрасова, Линейная, Галущака, Кропоткина, Светлая.

2 4—25 сентября третья очередь подключения по ТЭЦ-2: улицы — Шамшурина, Фабричная, Кубановская, Спартака, Чернышевский спуск, Прибрежная, Владимировская, Ленина, Салтыкова Щедрина, Вокзальная магистраль, Комсомольский проспект, от ул. Блюхера-Титова до Новогодней — Вертковской между рекой Обь и улицы Станиславского, Карла Маркса, Геодезическая, Ватутина.

По ТЭЦ-3: улицы — Станиславского, Вертковская, Немировича-Данченко, Степная, Троллейная, Ударная, пос. Западный и Северо-Чемской жилмассив.

По зоне теплоснабжения Кировской районной котельной: улицы — Петухова, Зорге, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев.

По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Тимирязева, Весенняя, Дмитрия Донского, Дачная, Вавилова и Квартал 39.

По ТЭЦ-5: улицы — Холодильная, Советская, Фрунзе, Романова, Орджоникидзе, Трудовая, Мичурина, Потанинская, Ядринцевская, Крылова, Ольги Жилиной, Карамзина, Семьи Шамшинных, Гоголя, Максима Горького, Чаплыгина, Депутатская, Каменская, 1905 года, Красноярская, Железнодорожная, Нарымская, Челюскинцев, Вокзальная магистраль, Сибирская, Ленина, проспект Димитрова, Обдорская, Енисейская, Кропоткина; жилмассивы Ельцовский, Линейный, Кропоткинский и по Красному проспекту за путепроводом.