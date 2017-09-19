Отопительный сезон-2017: график подключения в Новосибирске
График подключения к отоплению жилых домов Новосибирска
График подключения к отоплению жилых домов Новосибирска
С 18 сентября в Новосибирске начали подключать отопление в детских садах и больницах. Было подключено 400 объектов социальной сферы. 19 сентября к 20.00 будет подано тепло еще на 900 социальных объектов. С 20 по 25 сентября подключат жилые многоквартирные дома.
График подключения жилых домов к отоплению
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По ТЭЦ-3: улицы — Котовского, Широкая, Пархоменко, Станционная, Титова, Плахотного, Амурская, Связистов, Забалуева, Филатова, Фасадная, Колхидская, Невельского, Танкистов, Бурденко, Тульская, Беловежская, Троллейный жилмассив, поселок Затон, Станиславский жилмассив.
По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Авиастроителей, Дениса Давыдова, Республиканская до Театральной, ул. Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, 25 лет Октября 25А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, Новая Заря, Народная, Магаданская, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Краузе, Гребенщикова, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Тюленина, Красных Зорь, Рассветная, Тайгинская, Дунаевского, Пятницкого, Макаренко, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.
По ТЭЦ-5: улицы — Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая,
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По ТЭЦ-3: улицы — Петропавловская, Станиславского, Широкая, Пархоменко, Крашенинникова, Полтавская, Пермская, Связистов, 9-ой гвардейской дивизии, Мира, Бетонная, Станиславский и
По зоне теплоснабжения от котельной НОК: улицы — Урманова, 20 Партсъезда, Аникина, Оловозаводская, Саввы Кожевникова.
По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Авиастроителей, Курчатова, Рассветная, Фадеева, Игарская; ул. Объединения — Столетова — Макаренко, Дениса Давыдова, Республиканская после Театральной, Олеко Дундича, 25 лет Октября, 29А, 29, 30, 32А, 32, 33, 34, 35, 39А, 40, 41, 42, 36, 37, 43. Жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы по улицам Деповская, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, Дом ветеранов.
По ТЭЦ-5: улицы — Стофато, Кошурникова, Добролюбова, Журавлева, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммуностроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая, Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, 2-й пер. Панфиловцев, К. Либкхента, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская, Кирова, Белинского, Лескова, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Лежена, Есенина, пр. Дзержинского, Красина, Промышленная, Шекспира, Королева, Индустриальная, Гоголя, Трикотажная, Электрозаводской проезд, Глинки, Даурская, Фрунзе, Национальная, Ползунова, Онежская, Алейская, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красный проспект, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромская, Карамзина, Крылова, Татарская, Некрасова, Линейная, Галущака, Кропоткина, Светлая.
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По ТЭЦ-3: улицы — Станиславского, Вертковская,
По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Тимирязева, Весенняя, Дмитрия Донского, Дачная, Вавилова и Квартал 39.
По ТЭЦ-5: улицы — Холодильная, Советская, Фрунзе, Романова, Орджоникидзе, Трудовая, Мичурина, Потанинская, Ядринцевская, Крылова, Ольги Жилиной, Карамзина, Семьи Шамшинных, Гоголя, Максима Горького, Чаплыгина, Депутатская, Каменская, 1905 года, Красноярская, Железнодорожная, Нарымская, Челюскинцев, Вокзальная магистраль, Сибирская, Ленина, проспект Димитрова, Обдорская, Енисейская, Кропоткина; жилмассивы Ельцовский, Линейный, Кропоткинский и по Красному проспекту за путепроводом.
Напоминаем, если ваш дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, также необходимо обращаться в управляющую организацию или в единую