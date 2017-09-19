Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Удивительные факты о сексе из мира животных
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Озеро разговаривает с рыбаком: странное видео взбудоражило Сеть
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Российские танкисты показали "карусель для врага" - СМИ
Эксперт: штурмовик "Суперграч" – это летающий танк
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
08:26 (мск), источник: VN.ru

Отопительный сезон-2017: график подключения в Новосибирске

График подключения к отоплению жилых домов Новосибирска 20—25 сентября по районам и улицам города — в материале VN.ru.

С 18 сентября в Новосибирске начали подключать отопление в детских садах и больницах. Было подключено 400 объектов социальной сферы. 19 сентября к 20.00 будет подано тепло еще на 900 социальных объектов. С 20 по 25 сентября подключат жилые многоквартирные дома.

График подключения жилых домов к отоплению

20—21 сентября подключат некоторые дома по следующим ТЭЦ: по ТЭЦ-2 подключат улицы — Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская, Планировочная, Путевая, Котовского, Горская и Горский микрорайон.

По ТЭЦ-3: улицы — Котовского, Широкая, Пархоменко, Станционная, Титова, Плахотного, Амурская, Связистов, Забалуева, Филатова, Фасадная, Колхидская, Невельского, Танкистов, Бурденко, Тульская, Беловежская, Троллейный жилмассив, поселок Затон, Станиславский жилмассив.

Зона теплоснабжения от котельной НОК: улицы — Аникина и Оловозаводская.

По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Авиастроителей, Дениса Давыдова, Республиканская до Театральной, ул. Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, 25 лет Октября 25А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, Новая Заря, Народная, Магаданская, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Краузе, Гребенщикова, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Тюленина, Красных Зорь, Рассветная, Тайгинская, Дунаевского, Пятницкого, Макаренко, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.

По ТЭЦ-5: улицы — Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лазурная, Высоцкого, Лежена, Куприна, Есенина, Доватора, Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая, Коминтерна.

22—23 сентября вторая очередь подключения по ТЭЦ-2: улицы — Советская, Октябрьская, Чаплыгина, Обская, Большевистская, Зыряновская, Якушева, Декабристов, 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Нижегородская, Садовая, Кирова, Сакко и Ванцетти, Восход, Б. Богаткова, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Плахотного, Пермитина, до Блюхера, Титова, Ватутина, Римского-Корсакова, Выставочная, Станиславского, Костычева, Серафимовича; Кировский район — Новогодняя, Ватутина, Немировича- Данченко, Тульская, Сибиряков-Гвардейцев, Таймырская, Вертковская.

По ТЭЦ-3: улицы — Петропавловская, Станиславского, Широкая, Пархоменко, Крашенинникова, Полтавская, Пермская, Связистов, 9-ой гвардейской дивизии, Мира, Бетонная, Станиславский и Юго-Западный жилмассивы.

По зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной: по улице Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

По зоне теплоснабжения от котельной НОК: улицы — Урманова, 20 Партсъезда, Аникина, Оловозаводская, Саввы Кожевникова.

По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Авиастроителей, Курчатова, Рассветная, Фадеева, Игарская; ул. Объединения — Столетова — Макаренко, Дениса Давыдова, Республиканская после Театральной, Олеко Дундича, 25 лет Октября, 29А, 29, 30, 32А, 32, 33, 34, 35, 39А, 40, 41, 42, 36, 37, 43. Жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы по улицам Деповская, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, Дом ветеранов.

По ТЭЦ-5: улицы — Стофато, Кошурникова, Добролюбова, Журавлева, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммуностроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая, Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, 2-й пер. Панфиловцев, К. Либкхента, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская, Кирова, Белинского, Лескова, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Лежена, Есенина, пр. Дзержинского, Красина, Промышленная, Шекспира, Королева, Индустриальная, Гоголя, Трикотажная, Электрозаводской проезд, Глинки, Даурская, Фрунзе, Национальная, Ползунова, Онежская, Алейская, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красный проспект, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромская, Карамзина, Крылова, Татарская, Некрасова, Линейная, Галущака, Кропоткина, Светлая.

24—25 сентября третья очередь подключения по ТЭЦ-2: улицы — Шамшурина, Фабричная, Кубановская, Спартака, Чернышевский спуск, Прибрежная, Владимировская, Ленина, Салтыкова Щедрина, Вокзальная магистраль, Комсомольский проспект, от ул. Блюхера-Титова до Новогодней — Вертковской между рекой Обь и улицы Станиславского, Карла Маркса, Геодезическая, Ватутина.

По ТЭЦ-3: улицы — Станиславского, Вертковская, Немировича-Данченко, Степная, Троллейная, Ударная, пос. Западный и Северо-Чемской жилмассив.

По зоне теплоснабжения Кировской районной котельной: улицы — Петухова, Зорге, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев.

По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы — Тимирязева, Весенняя, Дмитрия Донского, Дачная, Вавилова и Квартал 39.

По ТЭЦ-5: улицы — Холодильная, Советская, Фрунзе, Романова, Орджоникидзе, Трудовая, Мичурина, Потанинская, Ядринцевская, Крылова, Ольги Жилиной, Карамзина, Семьи Шамшинных, Гоголя, Максима Горького, Чаплыгина, Депутатская, Каменская, 1905 года, Красноярская, Железнодорожная, Нарымская, Челюскинцев, Вокзальная магистраль, Сибирская, Ленина, проспект Димитрова, Обдорская, Енисейская, Кропоткина; жилмассивы Ельцовский, Линейный, Кропоткинский и по Красному проспекту за путепроводом.

Напоминаем, если ваш дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, также необходимо обращаться в управляющую организацию или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красавица из Новосибирска летит на конкурс «Слингомама-2017»
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь