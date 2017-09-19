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08:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Зарплаты южноуральцев снизились

Средняя зарплата жителей Челябинской области во втором полугодии составила почти 23 тыс. рублей, это на 700 рублей меньше, чем в первом полугодии 2016 года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Таковы данные Челябинскстата. Наряду со снижением денежных доходов падает и покупательная способность жителей области.

Так, если 4 года назад на среднюю зарплату можно было купить 3,1 условного набора прожиточного минимума, теперь — только 2,3 набора. Единственный позитивный момент — это постепенное снижение темпов сокращения доходов у населения.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Наталья Таврина
Доходы снижаются, а нагрузка на работе зашкаливает.
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