Зарплаты южноуральцев снизились
Средняя зарплата жителей Челябинской области во втором полугодии составила почти 23 тыс. рублей, это на 700 рублей меньше, чем в первом полугодии 2016 года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Средняя зарплата жителей Челябинской области во втором полугодии составила почти 23 тыс. рублей, это на 700 рублей меньше, чем в первом полугодии 2016 года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Таковы данные Челябинскстата. Наряду со снижением денежных доходов падает и покупательная способность жителей области.
Так, если 4 года назад на среднюю зарплату можно было купить 3,1 условного набора прожиточного минимума, теперь — только 2,3 набора. Единственный позитивный момент — это постепенное снижение темпов сокращения доходов у населения.