Городам и районам Иркутской области недостаёт 6,4 млрд рублей
Сельским и городским поселениям Иркутской области недостаёт 1,4 млрд рублей, а городским округам и районам — 5 млрд рублей.
Сельским и городским поселениям Иркутской области недостаёт 1,4 млрд рублей, а городским округам и районам — 5 млрд рублей.
Об этом стало известно 19 сентября 2017 года на расширенном заседании совета Ассоциации муниципальных образований, сообщает
Расходы муниципалитетов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возросли на 1,7 млрд рублей. Это связано прежде всего с проведением выборов, исполнением указов президента, увеличением затрат на ЖКХ, софинансирование госпрограмм и поддержка объектов социальной сферы, сообщает АМО. Положительным можно назвать увеличение объёмов финансирования объектов соцсферы, участие все большего количества сельских поселений в государственных программах. Между тем, доля трансфертов из областного бюджета хоть и возросла, но в основном на целевые расходы, что говорит о росте зависимости местного самоуправления от органов государственной власти.
Мэр Ангарска Сергей Петров выступил с предложением пересмотреть нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований в процентном соотношении. Его также поддержал мэр Братска Сергей Серебренников, который подчеркнул, что из 7 млрд рублей, которые предприятия, расположенные на территории города отчислили в бюджет области, в виде субсидий получено 200 млн рублей, общий доход города от предприятий составил 2 млрд.
Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова согласилась, что пересмотреть нормативы отчислений в бюджеты можно и нужно. По её словам, в этом году на поддержку муниципалитетов уже перечислено 6,2 млрд рублей, до конца года цифра может быть увеличена.
Спикер Сергей Брилка, подводя итоги обсуждения, выразил обеспокоенность задолженностью городов и районов в этот «благоприятный финансовый год» и подтвердил, что корректировки бюджета будут готовиться к рассмотрению на октябрьской сессии ЗС. Будет изучено предложение Ангарска.