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07:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Городам и районам Иркутской области недостаёт 6,4 млрд рублей

Сельским и городским поселениям Иркутской области недостаёт 1,4 млрд рублей, а городским округам и районам — 5 млрд рублей.

Источник: Reuters

Об этом стало известно 19 сентября 2017 года на расширенном заседании совета Ассоциации муниципальных образований, сообщает пресс-служба Законодательного собрания. Ассоциация выступила с предложением рассмотреть дополнительное финансирование для муниципалитетов уже на октябрьской сессии ЗС, чтобы избежать риска задержки зарплаты бюджетникам.

Расходы муниципалитетов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возросли на 1,7 млрд рублей. Это связано прежде всего с проведением выборов, исполнением указов президента, увеличением затрат на ЖКХ, софинансирование госпрограмм и поддержка объектов социальной сферы, сообщает АМО. Положительным можно назвать увеличение объёмов финансирования объектов соцсферы, участие все большего количества сельских поселений в государственных программах. Между тем, доля трансфертов из областного бюджета хоть и возросла, но в основном на целевые расходы, что говорит о росте зависимости местного самоуправления от органов государственной власти. По-прежнему нет сбалансированности бюджетов, растёт разница между уровнями жизни в городах и селах.

Мэр Ангарска Сергей Петров выступил с предложением пересмотреть нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований в процентном соотношении. Его также поддержал мэр Братска Сергей Серебренников, который подчеркнул, что из 7 млрд рублей, которые предприятия, расположенные на территории города отчислили в бюджет области, в виде субсидий получено 200 млн рублей, общий доход города от предприятий составил 2 млрд.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова согласилась, что пересмотреть нормативы отчислений в бюджеты можно и нужно. По её словам, в этом году на поддержку муниципалитетов уже перечислено 6,2 млрд рублей, до конца года цифра может быть увеличена.

Вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова рассказала о работе в преддверии принятия бюджета на 2018 год. По её словам, задача Законодательного собрания — соблюсти нормы федерального законодательства и создать условия для развития муниципальных образований. В частности, она упомянула законопроект, который готовится к рассмотрению, предусматривающий налоговые льготы на спортивные сооружения. «Мы, совместно с министерством финансов, ведем мониторинг состояния дел в муниципалитетах. В области мы ввели уникальную систему, которой больше нет нигде в России. Опробовали модель перераспределения бюджетных средств через районы», — сказала вице-спикер.

Спикер Сергей Брилка, подводя итоги обсуждения, выразил обеспокоенность задолженностью городов и районов в этот «благоприятный финансовый год» и подтвердил, что корректировки бюджета будут готовиться к рассмотрению на октябрьской сессии ЗС. Будет изучено предложение Ангарска.

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