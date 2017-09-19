В Перми сотни домов не готовы к запуску тепла
В 132-х домах не проведена промывка систем отопления, 179 домов вообще не готовы в части опрессовки.
В 132-х домах не проведена промывка систем отопления, 179 домов вообще не готовы в части опрессовки.
В Перми стартовал второй этап отопительного сезона. Ранее тепло пошло в объекты соцсферы: школы, детские сады, больницы. Сейчас начали греться батареи жилых домов.
К новому отопительному сезону энергетики готовились все лето — заменили больше 8 тысяч метров теплосетей, в два раза больше реконструировали. Но теплопринимающие установки — зона ответственности управляющих компаний — оказались не готовы. И таких жилых домов в Перми сотни.
Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: «Прежде всего, передать на прямые расчеты оплату услуг отопления, горячего водоснабжения — в первую очередь, а
Общий долг проблемных управляющий компаний за теплоэнергию на сегодня составляет 508 млн рублей. И это только финансовая сторона, с технической — в 132-х домах не проведена промывка систем отопления, 179 домов вообще не готовы в части опрессовки. Подача тепла в проблемные дома будет проходить в особом режиме — под контролем городской комиссии и надзорных органов — с фиксацией всех нарушений.