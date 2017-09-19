В Перми сотни домов не готовы к запуску тепла

Источник: РИА "Новости"

В Перми стартовал второй этап отопительного сезона. Ранее тепло пошло в объекты соцсферы: школы, детские сады, больницы. Сейчас начали греться батареи жилых домов.

К новому отопительному сезону энергетики готовились все лето — заменили больше 8 тысяч метров теплосетей, в два раза больше реконструировали. Но теплопринимающие установки — зона ответственности управляющих компаний — оказались не готовы. И таких жилых домов в Перми сотни.

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Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: «Прежде всего, передать на прямые расчеты оплату услуг отопления, горячего водоснабжения — в первую очередь, а во-вторых — если не готовишь дома, на рынке работать нечего! Это сегодня позиция не только наша, но и прокуратуры, и администрации города Перми. Это управляющие компании «Жилсервис», ООО «УК Моторостроитель», УК «Гарант», «Закамская управляющая компания».