В Омской области шесть перевозчиков-«нелегалов» лишились маршрутов

Шесть перевозчиков-«нелегалов» лишились маршрутов в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Омская прокуратура установла, что на протяжении 2016 года региональный минпромом незаконно выдал шести перевозчикам, не имевшим действующих договоров организации перевозок, свидетельства на осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов.

В связи с этим прокуратура обратилась в Арбитражный суд Омской области с требованиям признать указанные документы недействительными, а также обязать минпром Омской области провести открытый конкурс по отбору перевозчиков.