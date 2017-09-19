Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Озеро разговаривает с рыбаком: странное видео взбудоражило Сеть
Разбился самолет Минобороны РФ
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Российские танкисты показали "карусель для врага" - СМИ
«Полчища»: эксперт о вооружении НАТО у границ РФ
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
07:59 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области шесть перевозчиков-«нелегалов» лишились маршрутов

Суд аннулировал их свидетельства и карты маршрутов, выданные минпромом Омской области.

Шесть перевозчиков-«нелегалов» лишились маршрутов в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Омская прокуратура установла, что на протяжении 2016 года региональный минпромом незаконно выдал шести перевозчикам, не имевшим действующих договоров организации перевозок, свидетельства на осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов.

В связи с этим прокуратура обратилась в Арбитражный суд Омской области с требованиям признать указанные документы недействительными, а также обязать минпром Омской области провести открытый конкурс по отбору перевозчиков.

В июне 2017 года суд прокуратуре отказал, однако 12 сентября 2017 года незаконное судебное решение было отменено, а требования прокуратуры удовлетворены.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Коксаки – типичный для курортов вирус. Эксперты
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Совмещенный санузел: за и против
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь