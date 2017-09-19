В Омской области шесть перевозчиков-«нелегалов» лишились маршрутов
Суд аннулировал их свидетельства и карты маршрутов, выданные минпромом Омской области.
Суд аннулировал их свидетельства и карты маршрутов, выданные минпромом Омской области.
Шесть перевозчиков-«нелегалов» лишились маршрутов в Омской области. Об этом сообщает
Омская прокуратура установла, что на протяжении 2016 года региональный минпромом незаконно выдал шести перевозчикам, не имевшим действующих договоров организации перевозок, свидетельства на осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов.
В связи с этим прокуратура обратилась в Арбитражный суд Омской области с требованиям признать указанные документы недействительными, а также обязать минпром Омской области провести открытый конкурс по отбору перевозчиков.
В июне 2017 года суд прокуратуре отказал, однако 12 сентября 2017 года незаконное судебное решение было отменено, а требования прокуратуры удовлетворены.