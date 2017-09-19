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08:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске закрыли проезд на улице Холодильная

Движение транспорта в районе дома № 16 закрывается до 9 октября, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске закрыли проезд на улице Холодильная в районе дома № 16, заявили в мэрии города.

Движение перекрыли с 18 сентября по 9 октября. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.

Объезд доступен по дорогам общего пользования.

Источник: Вести - Новосибирск

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.

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