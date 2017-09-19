В Новосибирске закрыли проезд на улице Холодильная
Движение транспорта в районе дома № 16 закрывается до 9 октября, об этом сообщили в
Движение транспорта в районе дома № 16 закрывается до 9 октября, об этом сообщили в
В Новосибирске закрыли проезд на улице Холодильная в районе дома № 16, заявили в мэрии города.
Движение перекрыли с 18 сентября по 9 октября. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.
Объезд доступен по дорогам общего пользования.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.