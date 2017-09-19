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09:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

К смартфонам подбирают код. Под блокировку мобильных устройств подводят единую базу

Как стало известно «Ъ», Россвязь изучает возможность создания базы данных кодов IMEI использующихся в России мобильных телефонов. Проект готовы реализовать в Центральном научно-исследовательском институте связи, который уже выступает оператором базы данных перенесенных номеров. База IMEI потенциально может использоваться для блокировки устройств, которые были украдены либо ввезены в Россию нелегально.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стали известны детали проекта Россвязи по регулированию оборота мобильных телефонов. Как сообщили в ведомстве, ключевую роль в нем должна сыграть единая информационная база данных IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Она будет содержать белые и черные списки IMEI, а также абонентский номер или идентификатор сим-карты, либо и то, и другое. Этот набор информации позволит однозначно идентифицировать устройства, что исключит вероятность ошибочной блокировки телефонов с дублирующимися IMEI, «если такая блокировка будет необходима», считают в Россвязи.

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Реестр IMEI может быть создан на основе инфраструктуры подведомственного Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), полагают в Россвязи. ЦНИИС также выступает оператором базы данных перенесенных при смене абонентами оператора номеров. Гендиректор ЦНИИС Андрей Грязев отметил, что институт изучает проект базы IMEI с 2015 года. Его заказчиком может выступить Федеральная таможенная служба, Минкомсвязи, Минпромторг или силовые ведомства, полагает он. Основная цель такой базы данных — запрет на использование краденых, контрафактных, нелегально ввезенных в Россию мобильных, говорится в презентации проекта. Там отмечается, что такие базы уже созданы в США, Великобритании, Индии. ЦНИИС предлагает обеспечить финансирование создания базы данных IMEI за счет субсидий из федерального бюджета.

Стоимость и сроки ее создания зависят от требуемого функционала и серверных мощностей.

По словам Андрея Грязева, есть несколько сценариев внесения данных в базу IMEI — например, телефоны могут заноситься туда при первой регистрации в сети. По его словам, это позволит проверить, ввозился ли аппарат в Россию легально.

Если мобильный ввезен нелегально, продавцу присылается уведомление. Если законодатель скажет — возможна блокировка аппарата уполномоченными организациями. Может быть, покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление.
Андрей Грязев
Гендиректор ЦНИИС

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), дублированные IMEI содержат 5−10% телефонов в России. Господин Грязев подчеркнул, что «абсолютно не согласен» с перспективой блокировки всех таких телефонов. «В этом случае на 99% мы накажем людей, а надо наказывать недобропорядочных игроков рынка», — поясняет он.

В Минкомсвязи, Роскомнадзоре и секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича не стали комментировать возможность создания базы IMEI. В «МегаФоне» отметили, что само установление в законодательстве понятия IMEI «видится безболезненным». В дальнейшем, по мнению компании, можно проработать и механизмы использования данных об IMEI. «Вымпелком» готов проанализировать предложение Россвязи. «В целом оператор выступает за поэтапное внедрение регулирования IMEI с использованием успешного мирового опыта», — сообщила представитель оператора Анна Айбашева. В МТС и Tele2 отказались от комментариев.

Президент АКИТ Алексей Федоров полагает, что сейчас номера могут дублироваться только на аппаратах дешевых китайских производителей, которые заказываются на AliExpress, но не у крупных производителей — Apple или Samsung.

По его мнению, важно не то, кто именно станет оператором базы данных IMEI, а чтобы все ввезенные аппараты регистрировались в этой базе. Это в том числе позволит избежать ситуаций, когда устройства попадают в страну, минуя официальные каналы поставок, считает он.

«Списки зарегистрированных IMEI должны передаваться операторам Минкомсвязью при участии Роскомнадзора, при этом аппараты, ввезенные в страну до введения регулирования IMEI, могут продолжать работать», — предлагает господин Федоров.

Владислав Новый, Юлия Тишина

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Ъ Ъ
думаю, можно учесть и это, на таможне делаешь контрольный звонок на таможенный номер и тело пробито по базе, можешь сразу налог заплатить,ну , и т.д.
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