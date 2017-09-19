Судебному кварталу деньги не потребовались
Верховный суд переедет в
Верховный суд переедет в
По данным сайта госзакупок, УДП перераспределило график финансирования госконтракта стоимостью 35,735 млрд руб. на строительство в
Однако строительные работы до сих пор не начались, и в сентябре финансирование проекта на этот год урезали до 330 млн руб. А неосвоенные 12,6 млрд руб. пока перекинуты на 2020 год, в течение которого предполагалось завершить последние работы на 2 млрд руб. и сдать объект в эксплуатацию.
Об этом говорится в седьмом по счету дополнительном соглашении к госконтракту, которое подписали руководители подведомственных УДП структур: «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в
Тем же соглашением сокращено, хотя и менее радикально — с 13,7 млрд до 13,9 млрд рублей — финансирование стройки в 2018 году, около 300 млн руб. перенесены на 2019 год (в итоге объем средств увеличен с 6,05 млрд до 6,35 млрд руб.).
Фактически это означает, что треть предусмотренных для судебного квартала средств пока лишь зарезервирована для учета в проекте федерального бюджета на 2018−2020 годы, но в реальности строительство завершится не раньше 2021 года, поскольку реализация проекта, как подтвердила вчера «Ъ» госпожа Крылова, «по ГОСТам рассчитана на четыре года».
На практике проекты недавних масштабных объектов в Петербурге — футбольной «Зенит-Арены» и второй сцены Мариинского театра — менялись неоднократно и завершились в результате долгостроя лишь спустя более десяти лет.
Напомним, проблемы с началом строительства судебного квартала связаны с буксующим выбором субподрядчиков, которые под контролем РСУ и будут строить престижные объекты. Проведенные УДП в начале года торги, в которых победили давний партнер УДП ООО «Кредо» и «Каскад-Энерго» из группы «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна, отменила ФАС по жалобе ПСБ «Жилстрой», аффилированного c
УДП в июне провело закрытый конкурс на рабочее проектирование (стоимостью около 1 млрд руб.), присвоив объекту, включая театр Эйфмана, гриф «совершенно секретно». В нем, по данным реестра банковских гарантий, победил генпроектировщик судебного квартала АО «Сатурн», а его единственным соперником было зарегистрированное в Москве ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”». Срок выданной «Сатурну» под контракт гарантии истекает в начале 2019 года.
Сроки начала строительства в УДП не прогнозируют. Оно начнется «после проведения нового конкурса по выбору субподрядчика и заключения с ним контракта», сказала «Ъ» госпожа Крылова. По данным Федеральной адресной инвестиционной программы на 1 сентября, за этот год на объекте освоено 6,9 млрд руб., а профинансировано из федерального бюджета 43,9 млрд руб., реализация проекта находится на стадии «передачи стройплощадки».
Согласно тендерной документации на эти работы, «площадка вблизи существующей застройки площадью 10 га представляет собой пустырь с высокими отвалами грунта и вырытыми котлованами, заполненными водой». С 2012 года там был «выполнен демонтаж зданий института прикладной химии» и «произведен частичный вывоз загрязненного грунта», «места экскавации» которого заполнены дождевыми и талыми водами.
Контракт на экологический мониторинг стройки УДП заключило лишь в августе этого года с ООО «Эко-Экспресс-Сервис», после того как ФАС отклонила жалобу ООО «ТехноТерра» на необоснованность включения в условия подряда в том числе услуги на определение уровня загрязнения «околоземного космического пространства». Отметим, что размещавшееся ранее на месте судебного квартала химическое производство специализировалось на разработке ракетного топлива.
Анна Пушкарская,