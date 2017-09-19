Судебному кварталу деньги не потребовались

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным сайта госзакупок, УДП перераспределило график финансирования госконтракта стоимостью 35,735 млрд руб. на строительство в Санкт-Петербурге административных зданий Верховного суда (ВС) и Судебного департамента при ВС, инженерно-технического блока и четырех жилых домов для судей и работников аппарата ВС, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана.

Предполагалось, что более трети всей суммы, 12,9 млрд руб., будут освоены в этом году с момента начала стройки, которая должна была стартовать минувшей весной.

Однако строительные работы до сих пор не начались, и в сентябре финансирование проекта на этот год урезали до 330 млн руб. А неосвоенные 12,6 млрд руб. пока перекинуты на 2020 год, в течение которого предполагалось завершить последние работы на 2 млрд руб. и сдать объект в эксплуатацию.

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Об этом говорится в седьмом по счету дополнительном соглашении к госконтракту, которое подписали руководители подведомственных УДП структур: «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» и ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ), выступающее генподрядчиком почти всех кремлевских строек.

Тем же соглашением сокращено, хотя и менее радикально — с 13,7 млрд до 13,9 млрд рублей — финансирование стройки в 2018 году, около 300 млн руб. перенесены на 2019 год (в итоге объем средств увеличен с 6,05 млрд до 6,35 млрд руб.).

Пресс-секретарь УДП Елена Крылова пояснила «Ъ», что перераспределение средств связано «со сдвигом сроков строительства».

Фактически это означает, что треть предусмотренных для судебного квартала средств пока лишь зарезервирована для учета в проекте федерального бюджета на 2018−2020 годы, но в реальности строительство завершится не раньше 2021 года, поскольку реализация проекта, как подтвердила вчера «Ъ» госпожа Крылова, «по ГОСТам рассчитана на четыре года».

Опрошенные «Ъ» участники рынка говорят, что это минимальный жесткий срок, уложиться в который можно только при интенсивном строительстве без сбоев и внесения изменений в проект.

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На практике проекты недавних масштабных объектов в Петербурге — футбольной «Зенит-Арены» и второй сцены Мариинского театра — менялись неоднократно и завершились в результате долгостроя лишь спустя более десяти лет.



Напомним, проблемы с началом строительства судебного квартала связаны с буксующим выбором субподрядчиков, которые под контролем РСУ и будут строить престижные объекты. Проведенные УДП в начале года торги, в которых победили давний партнер УДП ООО «Кредо» и «Каскад-Энерго» из группы «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна, отменила ФАС по жалобе ПСБ «Жилстрой», аффилированного c экс-главой Росстроя банкиром Владимиром Коганом.

Одним из оснований для отмены послужило отсутствие в конкурсной документации проекта в полном объеме.

УДП в июне провело закрытый конкурс на рабочее проектирование (стоимостью около 1 млрд руб.), присвоив объекту, включая театр Эйфмана, гриф «совершенно секретно». В нем, по данным реестра банковских гарантий, победил генпроектировщик судебного квартала АО «Сатурн», а его единственным соперником было зарегистрированное в Москве ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”». Срок выданной «Сатурну» под контракт гарантии истекает в начале 2019 года.



Сроки начала строительства в УДП не прогнозируют. Оно начнется «после проведения нового конкурса по выбору субподрядчика и заключения с ним контракта», сказала «Ъ» госпожа Крылова. По данным Федеральной адресной инвестиционной программы на 1 сентября, за этот год на объекте освоено 6,9 млрд руб., а профинансировано из федерального бюджета 43,9 млрд руб., реализация проекта находится на стадии «передачи стройплощадки».

По словам Елены Крыловой, вчера с нее начали вывозить на полигон мусор и грунт.

Согласно тендерной документации на эти работы, «площадка вблизи существующей застройки площадью 10 га представляет собой пустырь с высокими отвалами грунта и вырытыми котлованами, заполненными водой». С 2012 года там был «выполнен демонтаж зданий института прикладной химии» и «произведен частичный вывоз загрязненного грунта», «места экскавации» которого заполнены дождевыми и талыми водами.

Отметим, что «пустырь» расположен непосредственно на берегу Невы напротив Стрелки Васильевского острова.