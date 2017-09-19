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08:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Еще один район Владивостока планируют застроить многоэтажками

Планировка территории в районе ул. Шефнера предполагает благоустройство нагорного парка, строительство двухуровневой развязки и новой школы.

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8
фотографий
8
фотографий

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Проект планировки территории в районе улиц Шефнера и Шилкинской прошел публичные слушания. Проектировщик предложил заменить малоэтажную застройку многоэтажной, а также благоустроить Нагорный парк и внести изменения в дорожную сеть, сообщает ИА PrimaMedia.

Публичные слушания собрали в зале библиотеки им. А. М. Горького 11 человек. Жителям Владивостока представили проект планировки микрорайона, замкнутого между улицами Капитана Шефнера, Тунгусской, Славянской, Шилкинской и Всеволода Сибирцева. Проект охватил малозаселенный участок города со сложным рельефом, площадью 33,17 Га.

Как сообщил собравшимся автор проекта, руководитель компании «Урбан-План» Владислав Думнов, проект был разработан в соответствии с градостроительным планом Владивостока до 2025 года.

«Сейчас территория частично застроена индивидуальными жилыми домами. Есть Нагорный парк. На территории проживает 2576 человек. Плотность населения — 76 человек на гектар. При этом проектная численность населения здесь может достигать 4175 человек. Это связано с тем, что выбранная территория входит в планировочную зону Ж-3, то есть подходит под многоэтажную жилую застройку — от шести этажей и выше», — сообщил Владислав Думнов.

Он пояснил, что несмотря на сложный рельеф микрорайона, на скалистой сопке возможно появление сразу нескольких высотных домов. В связи с этим с расчетом на рост плотности населения, проектом предусмотрено строительство небольшого детского сада и школы на 400 учащихся. Под социальные объекты проектировщики отвели ровные площадки по соседству с Нагорным парком. К школе и детскому саду будет вести пешеходная дорожка-серпантин от улицы Братской до парка.

Также Думнов отметил, что расположенная на сопке малоэтажная застройка частными домами не соответствует градостроительному плану и должна быть заменена высотными жилыми комплексами. При этом некоторые частные дома расположены на территории, отведенной генпланом под новые дороги. По словам проектировщика, когда городские власти приступят к реализации этих пунктов документа, собственников застройки необходимо будет расселить, как это было сделано при строительстве Золотого моста и прилегающих к нему развязок.

Думнов отметил, что проект планировки в том числе предусматривает перенос улицы Шефнера — потому как в настоящем виде угол уклона спуска этой дороги превышает градостроительные нормы.

Автор проекта пояснил, что планировка микрорайона была подготовлена по заказу частного инвестора. Однако все социальные постройки, а также объекты дорожной инфраструктуры должны быть построены за счет городского бюджета — когда у Владивостока появятся на это свободные средства.

«В городе сейчас нет средств, чтобы разрабатывать проекты планировки. Поэтому эта работа предлагается частным инвесторам, которые уже работают на территории и что-то строят. Например, у застройщика территория под строительство на площади два гектара, город предлагает ему сделать проект планировки прилегающей территории в 20 гектаров. Кто-то из инвесторов отказывается, наш заказчик согласился. Это нормальный механизм, он прописан в градостроительном кодексе», — разъяснил корр. ИА PrimaMedia Владислав Думнов.

Он выразил надежду, что до 2025 года финансовое положение Владивостока улучшится и город сможет реализовать амбициозные проекты в рамках действующего градостроительного плана и проекта планировки этой отдельно взятой территории. Так, на плечи городского бюджета должно лечь возведение новых социальных объектов — детского сада и школы, новых автомобильных дорог, двухуровневой развязки на перекрестке Шефнера и Всеволода Сибирцева, а также масштабная реконструкция и благоустройство Нагорного парка.

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