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08:28 (мск), источник: Вести - Пермь

Время работы платных парковок сократилось

Речь о сокращении продолжительности платного паркинга на полчаса в утреннее и вечернее время.

Источник: Вести - Пермь

В Перми сократилось время работы платных парковок. Также увеличился срок, отведенный на оплату.

Речь о сокращении продолжительности платного паркинга на полчаса в утреннее и вечернее время. Ранее было с 8.30 до 19.30, стало с 9.00 до 19.00 часов. Время, отведенное на оплату, увеличилось с 15 до 20 минут.

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