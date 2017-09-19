Низкий паводок оставил екатеринбуржцев без воды

Источник: УралИнформБюро

Летом 2017 года в Екатеринбурге не удалось сделать необходимый запас питьевой воды. Это связано с низким объемом паводка. На данный момент Волчихинское водохранилище заполнено всего на 72% (в прошлом году — 82%).

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУП «Водоканал», зимой горожане потребляют порядка 500 тысяч кубометров воды в сутки. Таким образом, дефицит составляет более 50 миллионов кубометров.

Половину недостающего объема планируется восполнить за счет перекачки из Ревдинского водохранилища, остальное — из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область).