Низкий паводок оставил екатеринбуржцев без воды
На перекачку потратят 105 миллионов.
На перекачку потратят 105 миллионов.
Летом 2017 года в Екатеринбурге не удалось сделать необходимый запас питьевой воды. Это связано с низким объемом паводка. На данный момент Волчихинское водохранилище заполнено всего на 72% (в прошлом году — 82%).
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Половину недостающего объема планируется восполнить за счет перекачки из Ревдинского водохранилища, остальное — из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область).
Нязепетровский тракт запустят в октябре. Перекачка будет длиться три месяца. Она обойдется екатеринбуржцам в 105 миллионов рублей.