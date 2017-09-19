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11:04 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор Кубани отметил актуальность «Кубанской ярмарки» в условиях импортозамещения

Агропромышленная выставка-форум стартует в Краснодаре 20 сентября и соберет более 1200 фермеров из регионов Южного федерального округа.

Открытие «Кубанской ярмарки» состоится на площадке выставочного комплекса «Экспоград-Юг». В Краснодар съедутся представители малых форм хозяйствования и предприятий малого бизнеса АПК всего Юга России, в том числе Кубани. Тематика ярмарки в 2017 году — традиции и современность, нынешнее состояние и перспективы развития сельского хозяйства края.

В рамках деловой программы планируется проведение тренингов, семинаров и мастер-классов по широкому спектру тем — от альтернативного животноводства до минимизации затрат на производство сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Это уже становится доброй традицией. Мероприятие такого формата — прекрасная возможность не только продать свою продукцию, но и пообщаться с покупателями, понять, что жители хотят видеть на прилавках наших магазинов. В рамках импортозамещения это становится особенно актуально», — заявил глава региона.

Кондратьев также добавил, что за время проведения, начиная с 2011 года, «Кубанская ярмарка» значительно выросла в масштабах — расширила географию за счет интереса к событию сельхозпроизводителей из других субъектов ЮФО.

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