Губернатор Кубани отметил актуальность «Кубанской ярмарки» в условиях импортозамещения

Открытие «Кубанской ярмарки» состоится на площадке выставочного комплекса «Экспоград-Юг». В Краснодар съедутся представители малых форм хозяйствования и предприятий малого бизнеса АПК всего Юга России, в том числе Кубани. Тематика ярмарки в 2017 году — традиции и современность, нынешнее состояние и перспективы развития сельского хозяйства края.

В рамках деловой программы планируется проведение тренингов, семинаров и мастер-классов по широкому спектру тем — от альтернативного животноводства до минимизации затрат на производство сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Это уже становится доброй традицией. Мероприятие такого формата — прекрасная возможность не только продать свою продукцию, но и пообщаться с покупателями, понять, что жители хотят видеть на прилавках наших магазинов. В рамках импортозамещения это становится особенно актуально», — заявил глава региона.