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09:04 (мск), источник: Восток Медиа

Автобусы для Хабаровска закупят по новой программе

В городе впервые разработали проект для повышения качества обслуживания пассажиров.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице разработали муниципальную программу повышения качества обслуживания пассажиров. Она рассчитана на 2018−2022 годы и позволит обновить парк автобусов и трамваев в Хабаровске, улучшить транспортную инфраструктуру.

«Мы уже несколько раз в течение нескольких лет пытались утвердить эту программу, сейчас подходим к логическому завершению. Такой программы ещё не было, она первая. Её цель — развитие качественной системы транспортного обслуживания населения городского округа. В задачах программы: развитие транспортной инфраструктуры города, оптимизация пассажирского автомобильного транспорта, развитие городского электрического транспорта», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела управления транспорта городской администрации Наталия Осадчук.

Программа позволит ведомству аккумулировать выделяемые из городского бюджета деньги и направлять их на покупку газовых автобусов, трамваев с условиями для маломобильных групп населения. В рамках программы будут содержать и ремонтировать пути, устанавливать информационные табло и указатели на остановках, совершенствовать работу автоматизированной системы диспетчерского управления.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта разработало универсальную модель городского развития транспортного обслуживания. Пилотными городами для проверки проекта планируют сделать Владивосток и Хабаровск. Инвесторы должны будут купить современные автобусы и поставить их на маршруты. По словам Наталия Осадчук, этот проект не помешает реализации муниципальной программы, а, наоборот, поддержит её.

«Мы уже приобретали автобусы с привлечением средств из федерального бюджета. Тогда нужно было, чтобы определённый процент был заложен в городском бюджете. Если по новому проекту поступят деньги, то они не помешают развитию программы, а, наоборот, помогут закупить новые автобусы», — отметила Наталия Осадчук.

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