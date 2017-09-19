В Свердловской области теплом обеспечили 18 процентов жилфонда

Таковы данные регионального минЖКХ на утро 20 сентября, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Подача тепла осуществляется в 66 из 94 муниципалитетов.

«В целом по региону на отчетную дату отапливается около 15 млн кв. м жилья и 2431 объект социальной сферы: 408 школ (45,6%), 680 детских дошкольных учреждений (40,4%), 421 учреждение здравоохранения (39%), 503 учреждения культуры (42,5%), 77 интернатов (46%) и 267 прочих учреждений социальной сферы (35%)», — отмечается в релизе.

При этом в 14 муниципалитетов теплом уже обеспечены все потребители. В 20 территориях отопление подано более чем в 80% зданий. Более чем половина потребителей обеспечена теплом в девяти муниципальных образованиях.

В Северном управленческом округе тепло поступает в 68% жилфонда и 70% объектов соцкультбыта. В Восточном управленческом округе — 20% и 51% соответственно. В Западном округе — 32% и 67%.

В Горнозаводском управленческом округе отопление появилось в 26% жилфонда и 23% социальных объектов. В Южном управленческом округе указанные значения находятся на уровне 14% и 41% соответственно.