Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Эрмитажные коты нашли новый дом
09:06 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области теплом обеспечили 18 процентов жилфонда

На Среднем Урале отопление дали в 18% жилфонда и 41% социальных учреждений.

Таковы данные регионального минЖКХ на утро 20 сентября, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Подача тепла осуществляется в 66 из 94 муниципалитетов.

«В целом по региону на отчетную дату отапливается около 15 млн кв. м жилья и 2431 объект социальной сферы: 408 школ (45,6%), 680 детских дошкольных учреждений (40,4%), 421 учреждение здравоохранения (39%), 503 учреждения культуры (42,5%), 77 интернатов (46%) и 267 прочих учреждений социальной сферы (35%)», — отмечается в релизе.

При этом в 14 муниципалитетов теплом уже обеспечены все потребители. В 20 территориях отопление подано более чем в 80% зданий. Более чем половина потребителей обеспечена теплом в девяти муниципальных образованиях.

В Северном управленческом округе тепло поступает в 68% жилфонда и 70% объектов соцкультбыта. В Восточном управленческом округе — 20% и 51% соответственно. В Западном округе — 32% и 67%.

В Горнозаводском управленческом округе отопление появилось в 26% жилфонда и 23% социальных объектов. В Южном управленческом округе указанные значения находятся на уровне 14% и 41% соответственно.

Напомним, согласно правилам предоставления коммунальных услуг населению, отопительный сезон на территории муниципалитета должен начинаться не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого фиксируется среднесуточная температура ниже +8 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь