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08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из торговых центров Уфы обнаружили 13 килограммов санкционного сыра

Продукт был ввезен из стран Евросоюза.

Башкротостанская таможня проверила законность реализации продуктов в одном из торговых центров столицы. Сотрудники ведомства обнаружили сыры известных марок, которые были незаконно ввезены из стран Евросоюза.

Как известно, они запрещены к торговле на территории России — Маасдам производства Голландии и Дор Блю Классик из Германии. Общий вес запрещенного продукта составил 13 килограммов.

— Сыр был изъят и уничтожен. С начала осени это уже второй случай выявления на прилавках торговых центров Уфы санкционных сыров, — отметили в таможне.

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