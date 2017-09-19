В одном из торговых центров Уфы обнаружили 13 килограммов санкционного сыра
Продукт был ввезен из стран Евросоюза.
Продукт был ввезен из стран Евросоюза.
Башкротостанская таможня проверила законность реализации продуктов в одном из торговых центров столицы. Сотрудники ведомства обнаружили сыры известных марок, которые были незаконно ввезены из стран Евросоюза.
Как известно, они запрещены к торговле на территории России — Маасдам производства Голландии и Дор Блю Классик из Германии. Общий вес запрещенного продукта составил 13 килограммов.
— Сыр был изъят и уничтожен. С начала осени это уже второй случай выявления на прилавках торговых центров Уфы санкционных сыров, — отметили в таможне.