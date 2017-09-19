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09:12 (мск), источник: РИАЦ

«Народный контроль» зафиксировал сезонное снижение цен на местные фрукты и овощи

Группа активистов партпроекта «Народный контроль» проверила четыре площадки розничной торговли в Советском и Дзержинском районах Волгограда. Обнаружилось, что импортные товары составляют меньшинство ассортимента.

Активисты проверили цены на продукты питания в крупных торговых сетях, а также проинспектировали присутствие на прилавках овощей и фруктов местного производства. Мониторинговую группу возглавил региональный координатор проекта «Единой России» Михаил Струк.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе реготделения «Единой России», мониторинг зафиксировал сезонное снижение цен на местные фрукты и овощи. Их на полках магазинов — подавляющее большинство. Импортная продукция также присутствует, однако ассортимент ее незначителен, а стоимость гораздо выше, чем на местную. Отмечено и существенное колебание стоимости яблок: килограмм фрукта сорта «Голден» в одной сети обойдется волгоградцам в 73 рубля, в то время, как в другой — в 98 рублей.

Местный производитель по-прежнему широко представлен в ассортименте хлебобулочной и молочной продукцией. Члены мониторинговой группы также указали на колебания цен на куриное яйцо. Разница между максимальным и минимальным показателем составила 12 рублей. При этом общая стоимость продукта значительно снизилась.

Интересовала «Народный контроль» не только ценовая политика магазинов: в одной из точек активисты обратили внимание на наличие двойных ценников. По словам Михаила Струка, подобный факт — свидетельство неуважения по отношению к покупателю.

«Проведение мониторинга ценовой политики и наличия местной продукции на полках уже стало традиционным мероприятием “Народного контроля”. Мы пристально следим не только за колебаниями цен, но и за соблюдением прав потребителей. Один из крупных ритейлеров использует практику двойных ценников: мы регулярно встречаем подтверждение этому», — рассказал он.

По всем отмеченным недостаткам будут приняты соответствующие меры.

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