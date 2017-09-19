Молдавский лей укрепился к международным валютам

Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6363 лея (-2,24 бана) и 21,0885 лея (-1,09 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6587 лея за один доллар и 21,0994 лея за один евро.