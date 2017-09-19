Молдавский лей укрепился к международным валютам
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 19 сентября.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 19 сентября.
Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6363 лея (-2,24 бана) и 21,0885 лея (-1,09 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6587 лея за один доллар и 21,0994 лея за один евро.
Официальный обменный курс НБМ по другим валютам составляет: 0,6737 лея за 1 гривну, 4,5856 лея за румынский лей и 0,3059 лея за 1 российский рубль.