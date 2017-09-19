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09:14 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к международным валютам

Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 19 сентября.

ЦБ: $ 57.6242   +0.09 € 68.7514   +0.17 ММВБ: $ 57.9525   -0.16 € 69.5300   +0.04
Источник: Actualitati.md

Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6363 лея (-2,24 бана) и 21,0885 лея (-1,09 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6587 лея за один доллар и 21,0994 лея за один евро.

Официальный обменный курс НБМ по другим валютам составляет: 0,6737 лея за 1 гривну, 4,5856 лея за румынский лей и 0,3059 лея за 1 российский рубль.

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