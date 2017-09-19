Хлебозавод в Комсомольске выставили на аукцион

Администрация Комсомольска-на-Амуре объявила о реализации 100% акций АО «Хлебозавод № 3». Предприятие, уверяют городские власти потенциального покупателя пакета ценных бумаг, имеет значительный потенциал.

Как сообщается во вторник на сайте Фонда имущества Хабаровского края, основными видами деятельности завода являются производство хлебобулочных и кондитерских изделий, воды и безалкогольных напитков, а также оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами.

«Среди предприятий хлебопекарной промышленности АО “Хлебозавод № 3” считается ведущим — с объёмом производства 10−12 тонн продукции в сутки. В соответствующем сегменте рынка Комсомольска-на-Амуре оно занимает 24,9%», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что предприятие располагает собственной котельной, работающей на природном газе и автономным водоснабжением. Холодильные мощности позволяют хранить до 60 тонн сырья. Завод располагает собственной торговой сетью, через которую реализует более 40% продукции.