Хлебозавод в Комсомольске выставили на аукцион
Предприятие считается ведущим и занимает четверть городского рынка.
Предприятие считается ведущим и занимает четверть городского рынка.
Администрация
Как сообщается во вторник на сайте Фонда имущества Хабаровского края, основными видами деятельности завода являются производство хлебобулочных и кондитерских изделий, воды и безалкогольных напитков, а также оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами.
«Среди предприятий хлебопекарной промышленности АО “Хлебозавод № 3” считается ведущим — с объёмом производства 10−12 тонн продукции в сутки. В соответствующем сегменте рынка
Отмечается также, что предприятие располагает собственной котельной, работающей на природном газе и автономным водоснабжением. Холодильные мощности позволяют хранить до 60 тонн сырья. Завод располагает собственной торговой сетью, через которую реализует более 40% продукции.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что краевой пакет акций Хабаровской типографии в размере 100% уставного капитала в ближайшее время выставят на аукцион, который пройдёт в четвёртом квартале 2017 года. Стартовую цену лота в Фонде имущества региона не сообщили.