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09:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области на четверть вырастут расходы по ОМС

Бюджет фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году планируют увеличить на 6,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

В Новосибирской области на четверть вырастут расходы по ОМС, часть денег направят на высокотехнологичное медицинское обслуживание, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора территориального ФОМС Елена Ягнюкова.

В 2018 году расходы на скорую помощь составят 2,2 млрд рублей, дневной стационар и амбулаторную помощь — почти 15 млрд рублей, а на медицинскую помощь в стационаре — 15,8 млрд рублей.

«Согласно законопроекту, в 2018 году объем ФОМС составит 34,8 млрд рублей — на 6,38 млрд больше, чем в прошлом году. В целом на одного застрахованного жителя Новосибирской области в 2018 году будет приходиться 11 958 рублей, что на 22% больше, чем в 2017 году», — пояснила Елена Ягнюкова. .

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