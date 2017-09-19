В Новосибирской области на четверть вырастут расходы по ОМС, часть денег направят на высокотехнологичное медицинское обслуживание, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора территориального ФОМС Елена Ягнюкова.

В 2018 году расходы на скорую помощь составят 2,2 млрд рублей, дневной стационар и амбулаторную помощь — почти 15 млрд рублей, а на медицинскую помощь в стационаре — 15,8 млрд рублей.

«Согласно законопроекту, в 2018 году объем ФОМС составит 34,8 млрд рублей — на 6,38 млрд больше, чем в прошлом году. В целом на одного застрахованного жителя Новосибирской области в 2018 году будет приходиться 11 958 рублей, что на 22% больше, чем в 2017 году», — пояснила Елена Ягнюкова. .