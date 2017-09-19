В выходные часть Свердловского района останется без воды

Источник: AP 2017

Как рассказали в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», из-за планово-ремонтных работ в доме № 55 по ул. Героев Хасана 23 и 24 сентября некоторые дома останутся без воды.

С 9.30 до 20 часов в субботу, 23 сентября отключения пройдут по адресам:

— ул. Героев Хасана, 45, 47, 47А, 47Б, 47 В, 47 Г, 49, 49А, 51А, 53.

С 9.30 23 сентября до 20 часов 24 сентября воды не будет также по адресам:

— ул. Бригадирская, 34;.

— ул. Бродовский, 11, 11б, 15, 9;.

— ул. Героев Хасана, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 107б, 108, 109/2а, 109/3, 109а, 110, 111, 111/2, 113, 113а, 115, 117, 123, 145а, 147, 149/1, 149/3, 149б, 151а, 153, 157, 159, 159/1, 38, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 64, 64а, 68, 70, 72, 73, 74а, 76, 78, 79, 80, 81а, 81 В, 89, 91, 91а, 92, 95, 97, 97а, 98;.

— ул. Ижевская, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32;.

— ул. Ординская, 10а, 12, 14, 16, 8;.

— ул. Полазненская, 43;.

— ул. Серпуховская, 11а;.

— ул. Усольская, 13а, 15, 2а, 3, 5а;.

— ул. Центральная ферма, 1, 10, 10а, 15, 2, 5, 8.

Следующие отключения воды на улице Героев Хасана запланированы на 7 октября. С 9.30 до 20 часов в этот день воду отключат по адресам: