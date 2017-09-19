В Омской области из-за чумы зарегистрирован свиной бум

В принципе, намерения омских аграриев чисты и прозрачны — люди за гроши пытаются сдать еще здоровых свиней на мясо, так как в любой момент может вспыхнуть новый очаг заболевания, отчего все поголовье принесет хозяйству катастрофические убытки.

Явно на подъеме в регионе и производство куриных яиц. Их число в продаже по сравнению с прошлым годом увеличилось на 70,8 млн штук. Зато значительно упало производство мяса КРС и мяса птицы — на 1,5 тыс. и 13,2 тыс. тонн соответственно.