В Омской области из-за чумы зарегистрирован свиной бум

В принципе, намерения омских аграриев чисты и прозрачны — люди за гроши пытаются сдать еще здоровых свиней на мясо, так как в любой момент может вспыхнуть новый очаг заболевания, отчего все поголовье принесет хозяйству катастрофические убытки.
Явно на подъеме в регионе и производство куриных яиц. Их число в продаже по сравнению с прошлым годом увеличилось на 70,8 млн штук. Зато значительно упало производство мяса КРС и мяса птицы — на 1,5 тыс. и 13,2 тыс. тонн соответственно.
При этом особенно хорошо справляются с эпидемией и сложностями на рынке именно крупные агропромышленные комплексы и холдинги. На их долю приходится 74% всех объемов производства мяса, 54% молока и 82% яиц. По всем показателям в подобных хозяйствах замечен серьезный рост, в то время как подворья омичей влачат жалкое существование.