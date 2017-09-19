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09:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области из-за чумы зарегистрирован свиной бум

Несмотря на мучающую Омскую область эпидемию африканской чумы свиней, Омскстат констатирует — производство свиней на убой выросло в регионе на 2 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В принципе, намерения омских аграриев чисты и прозрачны — люди за гроши пытаются сдать еще здоровых свиней на мясо, так как в любой момент может вспыхнуть новый очаг заболевания, отчего все поголовье принесет хозяйству катастрофические убытки.

Явно на подъеме в регионе и производство куриных яиц. Их число в продаже по сравнению с прошлым годом увеличилось на 70,8 млн штук. Зато значительно упало производство мяса КРС и мяса птицы — на 1,5 тыс. и 13,2 тыс. тонн соответственно.

При этом особенно хорошо справляются с эпидемией и сложностями на рынке именно крупные агропромышленные комплексы и холдинги. На их долю приходится 74% всех объемов производства мяса, 54% молока и 82% яиц. По всем показателям в подобных хозяйствах замечен серьезный рост, в то время как подворья омичей влачат жалкое существование.

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