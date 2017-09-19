Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Российские танкисты показали "карусель для врага" - СМИ
«Полчища»: эксперт о вооружении НАТО у границ РФ
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Эрмитажные коты нашли новый дом
09:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На «Карабашмеди» начали пусконаладку новой линии

Губернатор дал добро.

18 сентября 2017 года в рамках рабочей поездки глава Челябинской области Борис Дубровский дал старт пусконаладочным работам на линии розлива черновой меди ЗАО «Карабашмедь».

Новое оборудование увеличит производительность цеха и поможет снизить выбросы низовых отходящих газов при разливке меди в изложницы за счет работы мощной системы аспирации и очистки. Это улучшит условия труда работников участка, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Группы «Русская медная компания».

Вместе с губернатором производственную площадку и усовершенствованное отделение очистки промышленных стоков посетил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Благодаря строительству новых очистных на предприятии смогли внедрить замкнутый цикл водооборота воды, что снизило нагрузку на окружающую среду.

По словам Бориса Дубровского, на экологической ситуации в Карабаше модернизация производства сказывается только положительно.

«То, что раньше выбрасывалось в воздух, теперь улавливается и обезвреживается. Свидетельство тому — появление растительности на склонах близлежащих гор», — заявил он.

«С 2004 по 2016 годы на развитие и повышение экологической безопасности производства ЗАО “Карабашмедь” РМК направила более 16 миллиардов рублей. Около 4 миллиардов рублей будет инвестировано в 2017—2018 годы. Средства пойдут на увеличение мощности производства черновой меди до 150 тысяч тонн в год. Глобальная задача модернизации завода — не только повышение производительности предприятия, но и улучшение условий труда и минимизация нагрузки на окружающую среду. Благодаря масштабной реконструкции производства нам уже удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом более чем в 20 раз», — подчеркнул Игорь Алтушкин.

Участок механизированного розлива черновой меди построен в рамках Года экологии в России.

Соответствующее соглашение между «Карабашмедью», Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Также документ подразумевает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы, что также сократит производственные выбросы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Ирму" сменила "Мария" – премьеру снесло крышу
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Названы города-спутники Москвы с самыми дешевым жильем
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь