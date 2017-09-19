Федеральные власти обеспокоились состоянием водоснабжения в Крыму

Источник: Аргументы и факты

Крымская система водоснабжения и водоотведения беспокоит федеральных властей, передает Крыминформ, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по жилищной политики и ЖКХ Галину Хованскую.

«Потому что, если говорить в первую очередь о побережье, то это — крупная санаторно-курортная зона, прекрасный курортный комплекс, и недопустимо, если здесь не работают очистные сооружения», — отметила она.

Она также подчеркнула, что Москва и федеральные власти уделяют большое внимание развитию Крыму, поскольку, по ее словам, в Крыму «как было 30 лет назад, так все и осталось». Хованская считает, что на протяжении этого времени деньги с полуострова преимущественно выкачивались, а не вкладывались в него.

Председатель комитета Госдумы обратила внимание на то, что полуостров «должен быть более энергичным» в освоении выделяемых ему федеральных средств. Она отметила, что на первый план сейчас выходит проблема воды и ее очистки.