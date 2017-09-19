Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Тем, кто боится уколов, поможет «суперинъекция»
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: эксперт рассказал о двух двигателях в штурмовике "Суперграч"
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Эрмитажные коты нашли новый дом
09:53 (мск), источник: АиФ Крым

Федеральные власти обеспокоились состоянием водоснабжения в Крыму

Хованская отметила, что на первый план в Крыму выходит проблема воды и ее очистки, поскольку вся прибрежная территория является здравницей, поэтому никаких порывов и утечек в море быть не должно.

Источник: Аргументы и факты

Крымская система водоснабжения и водоотведения беспокоит федеральных властей, передает Крыминформ, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по жилищной политики и ЖКХ Галину Хованскую.

«Потому что, если говорить в первую очередь о побережье, то это — крупная санаторно-курортная зона, прекрасный курортный комплекс, и недопустимо, если здесь не работают очистные сооружения», — отметила она.

Она также подчеркнула, что Москва и федеральные власти уделяют большое внимание развитию Крыму, поскольку, по ее словам, в Крыму «как было 30 лет назад, так все и осталось». Хованская считает, что на протяжении этого времени деньги с полуострова преимущественно выкачивались, а не вкладывались в него.

Председатель комитета Госдумы обратила внимание на то, что полуостров «должен быть более энергичным» в освоении выделяемых ему федеральных средств. Она отметила, что на первый план сейчас выходит проблема воды и ее очистки.

«Учитывая, что вся прибрежная территория является здравницей, то никаких порывов и утечек в море всякой гадости возникать не должно. Это важнейшая тема», — подытожила Хованская.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Зеркало для кривой рожи. Отжила ли своё старушка-ООН?
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь