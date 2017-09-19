Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
В России ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ по России
Разбился самолет Минобороны РФ
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ узнали, почему США отказались от плана России по Донбассу
Эксперт: штурмовик "Суперграч" – это летающий танк
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
10:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Нажива на дольщиках: в Волгограде очередной застройщик попал под следствие

Ущерб от действий недобросовестной стройфирмы превысил 7 млн рублей.

Долевое строительство жилья в Волгограде снова стало источником наживы для недобросовестной компании. Среди пострадавших — собственники жилья, вложившие деньги в покупку квартир в одном из многоквартирных домов, расположенного по улице Вучетича в Красноармейском районе областного центра, передаёт ИА REGNUM 19 сентября.

В настоящее время застройщиком, которым является ООО «Универсал-Строй», занялось следствие. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоэтажки было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Всего к возведению объекта были привлечены более 31 млн рублей участников долевого строительства. Сдать дом в эксплуатацию компания обещала во втором квартале 2016 года, однако срок был перенесён на 1,5 года. Получить свои квартиры дольщики смогут не раньше четвёртого квартала 2017 года. Вместе с тем, проверка показала, что объемы выполненных работ на объекте были завышены. Сумма оказалось значительной — более 7 млн рублей.

Расследование мошенничества займутся сотрудники следственного отдела СУ УМВД России по Волгограду. Если вина сотрудников компании будет доказана, они могут оказаться за решёткой на срок до четырех лет. Такое максимальное наказание предусмотрено ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Волгограде на стадии расследования находятся ещё пять уголовных дел о мошенничестве при долевом строительстве. Под следствие попали руководители организаций-застройщиков ЗАО «Юниж-Строй», СК «Волго-строй-инвест», ООО «Орион», ООО «АхтубаСитиПарк», «Алфавит».

За два года недобросовестные компании смогли «заработать» на волгоградских дольщиках более 1 млрд рублей. Так, в 2015 году нецелевое использование денежных средств дольщиков было выявлено у пяти застройщиков на общую сумму 388 млн рублей, в 2016 году — у шести компаний на сумму 628 млн рублей.

Обманутые дольщики не теряют надежды вернуть либо свои деньги, либо получить приобретенное жильё. Чтобы достучаться до властей они выходят на митинги, пишут письма президенту. Некоторые результаты уже есть. По информации местных чиновников, работа по всем проблемных домам в Волгограде уже ведётся: по 26 из 46 домов подготовлены «дорожные карты» — есть понимание механизмов, определены добросовестные застройщики, намечены сроки ввода. 14 долгостроев будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году, остальные — до конца 2019 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У Северной Кореи давний счёт к США
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Правительство РФ утвердило размер премий за медали на Олимпиаде
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Названы города-спутники Москвы с самыми дешевым жильем
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь