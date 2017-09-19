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10:05 (мск), источник: Sputnik.by

Реальные доходы населения снова упали — на 0,5% за семь месяцев

Реальные доходы белорусов не могут преодолеть падение с начала года, хотя осенью, по расчетам Минэкономики, они должны были выйти на положительную динамику.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-июль снизились на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Как ранее сообщал Sputnik, реальные доходы населения показывают снижение с начала года, хотя от месяца к месяцу темпы падения замедляются. Так, в январе они упали на 4,5%, в январе-феврале — на 3,2%, в январе-марте — на 2,2%, в январе-апреле — на 1,5%, в январе-мае — на 1,2%, в январе-июне — на 0,8%. За 2016 год реальные денежные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

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По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов за семь месяцев на долю оплаты труда пришлось 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, заняли 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,5%.

Ранее министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявлял, что осенью реальные денежные доходы населения перестанут снижаться и выйдут на положительную динамику. «Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс», — сказал Зиновский.

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.

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