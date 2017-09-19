Реальные доходы населения снова упали — на 0,5% за семь месяцев
Реальные доходы белорусов не могут преодолеть падение с начала года, хотя осенью, по расчетам Минэкономики, они должны были выйти на положительную динамику.
Реальные доходы белорусов не могут преодолеть падение с начала года, хотя осенью, по расчетам Минэкономики, они должны были выйти на положительную динамику.
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения за
Как ранее сообщал Sputnik, реальные доходы населения показывают снижение с начала года, хотя от месяца к месяцу темпы падения замедляются. Так, в январе они упали на 4,5%, в
По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов за семь месяцев на долю оплаты труда пришлось 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, заняли 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,5%.
Ранее министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявлял, что осенью реальные денежные доходы населения перестанут снижаться и выйдут на положительную динамику. «Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс», — сказал Зиновский.
Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.