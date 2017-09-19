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10:03 (мск), источник: Publika.md

Минимальный уровень доходов по стране вырос на 3%

Прожиточный минимум в первом полугодии составил 1860 леев на человека — на 3% больше, чем за первые шесть месяцев 2016-ого. По данным статистики, наибольший размер установили в Кишинёве и Бельцах.

Источник: Publika.md

В этих городах минимальный уровень дохода составил примерно две тысячи леев на человека, что почти на 12% больше, чем в сельской местности. Больше всего приходится на мужчин трудоспособного возраста — 2140 леев.

Прожиточный минимум среднестатистической женщины — на 350 леев меньше, примерно столько же приходится на одного ребенка, и чуть больше полутора тысяч леев — на каждого пенсионера.

Наивысшие показатели достигнуты в сфере информационных технологий и связи, а минимальные — в сфере искусства, а также сельском хозяйстве. Средняя зарплата по экономике в этот период составила примерно пять с половиной тысяч леев.

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