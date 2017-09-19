Минимальный уровень доходов по стране вырос на 3%

Источник: Publika.md

В этих городах минимальный уровень дохода составил примерно две тысячи леев на человека, что почти на 12% больше, чем в сельской местности. Больше всего приходится на мужчин трудоспособного возраста — 2140 леев.

Прожиточный минимум среднестатистической женщины — на 350 леев меньше, примерно столько же приходится на одного ребенка, и чуть больше полутора тысяч леев — на каждого пенсионера.