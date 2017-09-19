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11:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Работа турбазы приостановлена в связи с экологическими нарушениями на Ольхоне Приангарья

Соответствующее решение вынес Ольхонский районный суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Работа турбазы «Байкальский острог» приостановлена в связи с многочисленными экологическими нарушениями на Ольхоне в Иркутской области. Соответствующее решение вынес Ольхонский районный суд. Собственник турбазы, не согласившись с решением, подал иск в Иркутский областной суд, где судебная коллегия его оставила без удовлетворения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сохранение уникальности природы озера Байкал и центральной экологической зоны является одной из наиболее актуальных проблем Прибайкалья. Особенное значение имеет недопустимость негативного воздействия на заповедную зону острова Ольхон, переживающего тяжелый период в связи с резким возрастанием количества туристов. В связи с особым спросом и возросшим посещением расположенных на острове туристических баз, прокуратурой проведены проверки их деятельности на предмет соблюдения требований экологического законодательства.

«Результаты проверок показали, что зачастую организованные места отдыха туристов имеют бани и стоянки для автотранспорта, без надлежащего оформления разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Выгребные ямы устраиваются таким образом, чтобы сточные воды попадали в грунт. Вода забирается непосредственно из озера Байкал в отсутствие права пользования водным объектом», — отметили в ведомстве.

Ольхонский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязав собственника базы устранить нарушения экологического законодательства, приостановив работу турбазы до их устранения. Однако, собственник, не согласившись с решением, препятствующим осуществлению деятельности по размещению туристов в разгар сезона, обжаловал его в Иркутский областной суд.

Иркутским областным судом решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время принимаются меры к понуждению исполнения решения суда.

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