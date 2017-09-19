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10:00 (мск), источник: Sputnik.by

Предприятия Чижа и Муравьева оказались в списке налоговых должников

В Минске лидируют по сумме уплаченных налогов белорусская дочка Газпрома, предприятия нефтяной и табачной отраслей, а также производитель алкоголя «Минск-Кристалл».

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Предприятия известных в Беларуси бизнесменов Юрия Чижа, Александра Муравьева и Алексея Ваганова оказались в списках должников по уплате налогов.

Как свидетельствуют данные МНС, задолженность перед бюджетом по уплате налогов имеется у компании «Акватрайпл», которая входит в состав группы компаний «Трайпл», принадлежащей известному бизнесмену Юрию Чижу.

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Также в списках неплательщиков компания «РосинтехГрупп», принадлежащая Александру Муравьеву. Руководил компанией брат осужденного бизнесмена Сергей Муравьев, который в ходе процесса был освобожден в зале суда.

Еще один известный должник — компания-застройщиr «Лада-Омс-Инжениринг», принадлежащая Алексею Ваганову, известному своими проектами в автомобильном бизнесе.

В должниках и компания «Минселко» турецкого бизнесмена Суди Озкана. Принадлежащий этой компании развлекательный комплекс «Журавинка» в центре Минска недавно был выставлен на продажу.

В десятке самых крупных налогоплательщиков белорусской столицы — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Табак-инвест», унитарное предприятие «Велком», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «МТС», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

В МНС также отметили, что на долю крупнейших плательщиков по итогам января-августа пришлось 2,3 миллиарда рублей, что на 4% больше, чем в том же периоде прошлого года. Уплаченные этими компаниями налоги обеспечили почти треть доходной части бюджета белорусской столицы.

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