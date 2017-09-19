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10:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежские аграрии приближаются к рекорду

Уже сейчас валовый сбор зерновых на миллион тонн превышает показатель прошлого года.

Источник: Reuters

Зерновые и зернобобовые культуры в Воронежской области убраны на 81%, сев озимых культур проведен на 73% — таковы данные на 18 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Воронежской области.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1190 тыс. га, что даже немногим больше, чем на ту же дату год назад. При урожайности 41 ц/га (в прошлом году 33,2 ц/га) валовой сбор составляет 4 млн 867 тыс. тонн (в 2016 году — 3 млн 887 тыс. тонн). 57,5% обследованного специалистами зерна является продовольственным, 42,5% — фуражным.

Гречиха обмолочена на площади 22,5 тыс. га (63% к площади уборки) при урожайности 12,2 ц/га валовой сбор составил 27,3 тыс. тонн. Просо обмолочено на площади 5,2 тыс. га (66% к площади уборки). Южные районы области приступили к уборке кукурузы на зерно. Обмолочено 1,1 тыс. га, при урожайности 46 ц/га валовой сбор составил 5,1 тыс. тонн.

Сахарная свекла убрана уже почти на четверти всех площадей, при урожайности 369,7 ц/га валовой сбор составил 1200,2 тыс. тонн. Подсолнечник убран на площади 24,8 тыс. га (6% к площади уборки), при урожайности 19,4 ц/га валовой сбор составил 48,2 тыс. тонн.

Под сев озимых отведено 670 тыс. га, уже засеяно 488 тыс. га, что составляет 73% к плану. При потребности в семенах озимых культур 166 тыс. тонн, засыпано 179 тыс. тонн, или 108%, проверено на посевные качества 177 тыс. тонн. Все проверенные семена соответствуют требованиям ГОСТа.

Специалисты отмечают, что погодные условия для проведения сева озимых сейчас в регионе благоприятные: во всех агроэкологических районах области пахотный слой почвы имеет хорошие запасы влаги — 30−35 мм при благоприятных свыше 20 мм, что на фоне оптимального температурного режима создает гарантии получения дружных всходов озимых и их хорошее развитие в осенний период. На посевах всех сроков сева отмечается хорошая полевая всхожесть, достигающая 85−90% от нормы высева. В целом состояние озимых на территории области оценивается как хорошее и отличное.

Отметим, что по прогнозам урожай зерна в этом году может составить рекордные 5,5 млн тонн (в прошлом году было собрано 5 млн тонн), и это несмотря на двухнедельную задержку старта уборочной кампании из-за дождей в первой половине лета.

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