На ремонт Казанской ратуши потратят 55 млн рублей

Победитель тендера должен будет покрасить стены и потолки, заменить облицовку стен и пола плиткой, отремонтировать паркетные полы и заменить ковровые покрытия в здании. Также будут отремонтированы купол, фасад, технические помещения и двор, входные группы и балкон.