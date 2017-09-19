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11:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Канализацию перекрывают должникам управляющие компании в Иркутске

Сегодня иркутские управляющие компании начали перекрывать должникам канализацию.

Источник: Вести Иркутск

Сегодня иркутские управляющие компании начали перекрывать должникам канализацию.

При помощи вот такого прибора с устрашающим названием «Терминатор». Он устанавливает заглушку на водослив квартиры неплательщика — металлическую пластину. Она пришла на смену устаревшим пластиковым — находились умельцы, которые их сбивали. В каждом доме, говорят специалисты, приходится ставить по 2−3 заглушки. Но это крайняя мера — должников предупреждают за 20 дней. И мера действенная, убеждают коммунальщики: оставшиеся без ванной и туалета неплательщики обычно начинают отдавать долги на следующий же день. Всего, кстати, иркутяне задолжали обслуживающим организациям больше миллиарда рублей.

— Этих денег катастрофически не хватает. Если бы часть граждан проявила сознательность и оплатили долги, можно было бы дом содержать лучше, — говорит директор управляющей компании Алексей Михайлов.

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