Канализацию перекрывают должникам управляющие компании в Иркутске

При помощи вот такого прибора с устрашающим названием «Терминатор». Он устанавливает заглушку на водослив квартиры неплательщика — металлическую пластину. Она пришла на смену устаревшим пластиковым — находились умельцы, которые их сбивали. В каждом доме, говорят специалисты, приходится ставить по 2−3 заглушки. Но это крайняя мера — должников предупреждают за 20 дней. И мера действенная, убеждают коммунальщики: оставшиеся без ванной и туалета неплательщики обычно начинают отдавать долги на следующий же день. Всего, кстати, иркутяне задолжали обслуживающим организациям больше миллиарда рублей.